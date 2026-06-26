Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti.
Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabaka, millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Millilerin gollerini 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. ABD'nin sayıları ise 3. dakikada Trusty ve 49. dakikada Berhalter'den geldi.
Bu skorun ardından daha önce turnuvaya vedası kesinleşmiş olan ay-yıldızlılar, grubu 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.
ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.
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