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Spor Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD
Spor

Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla veda etti.

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabaka, millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Millilerin gollerini 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti. ABD'nin sayıları ise 3. dakikada Trusty ve 49. dakikada Berhalter'den geldi.

Bu skorun ardından daha önce turnuvaya vedası kesinleşmiş olan ay-yıldızlılar, grubu 3 puanla tamamladı. ABD ise 6 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi.

ABD, son 32 turunda Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.

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Yorumlar

Ahmet

Üzücü bir haberle güne başlıyoruz. A Milli Takımımız, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD karşısında mağlubiyetle mücadelesini noktaladı. Avustralya ve Paraguay yenilgilerinin ardından prestij için oynadığımız bu maçta 3. dakikada Trusty'nin golüyle geriye düştük. Umarım Türk sporunda başarıya giden yol daha sıkışık olur, Allah yardımcıımız olsun!

koray

Tesekkurler ugurcan. KISA koseden gol yedik..
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