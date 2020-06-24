Kovid-19 testi pozitif çıkan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın tedavisi sürüyor
MERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın tedavisi devam ediyor.
Önceki gün Kovid-19 testi pozitif çıkan ve belediyenin misafirhanesinde karantinaya alınan Bozdoğan'ın, ilçedeki özel bir hastanede akciğer tomografisi çekildi.
Hastane çıkışında Bozdoğan'ı, belediye çalışanları alkışlarla uğurladı.
Bozdoğan'ın 14 günlük karantina sürecini belediye misafirhanesinde tamamlayacağı öğrenildi.