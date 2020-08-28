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Aktüel Kovid-19 tedbirlerine üzerine boya döküp davul çalarak dikkati çekti
Aktüel

Kovid-19 tedbirlerine üzerine boya döküp davul çalarak dikkati çekti

Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu kez farklı bir çalışma gerçekleştirdi - Kavukçu, Ordu Caddesi'nde bulunan Saat Kulesi önünde üzerine döktüğü boyayla davul çalıp "Duyduk duymadık demeyin, maskeye, mesafeye dikkat edelim" diye seslenerek vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet etti

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:35:24 -
Kovid-19 tedbirlerine üzerine boya döküp davul çalarak dikkati çekti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine üzerine boya döküp davul çalarak dikkati çekti.

Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Prof. Dr. Kavukçu, bu kez farklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kavukçu, Ordu Caddesi'nde bulunan Saat Kulesi önünde üzerine döktüğü boyayla davul çalıp "Duyduk duymadık demeyin, maskeye, mesafeye dikkat edelim" diye seslenerek vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet etti.

Ardından caddede çevredekilerin şaşkın bakışları arasında davul çalarak ilerleyen Kavukçu, Vakıflar İş Hanı önünde duyurularını tekrarladıktan sonra boya kovalarını alarak başından aşağı boşalttı.

Kavukçu, gazetecilere, performansını pandemi, eğitim ve etkileşim başlıkları altında yaptığını belirtti.

Salgın sürecinde yaşamın, eğitimin ve özellikle sanat eğitiminin önemine vurgu yapmak istediğini ifade eden Kavukçu, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda hayatın en önemli parçası olan yaşamın birbirimize saygıyla, önemle dikkat ederek ve birbirimizi gözeterek büyük hassasiyetle sürmesi gereken bir dönemdeyiz. Onun için bu dönemde, bu süreçte hem mesafeye dikkat edeceğiz hem maskeyi takacağız hem de eğitim alacağız. Eğitim almak için gelen öğrencilerimize önem vereceğiz. Kovid-19 yaşamı bütün gücüyle etkilemekte ve bundan en çok etkilenen alanlardan birisi de eğitim olmakta. Onun için eğitimin başladığı bu günlerde böyle bir çalışmayı yaptım."

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