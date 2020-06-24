Kovid-19 sonrası kültür ve sanatın geleceği tartışılacak

İSTANBUL (AA) - Yıldız Sarayı Vakfı (YSV) tarafından "Yeni Normalde Kriz Fırsata Dönüştürülebilir mi: Kültür Sanat STK'ları Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası kültür sanat alanında oluşan etkilenmeler, bu sürecin yeni ve yaratıcı çözümlerle aşılabilmesine yönelik tespit ve öneriler ele alınacak.

Yaratıcı sektörlerin varoluşuna faaliyetleriyle katkı sağlayan STK ve kuruluşların alana özgü ihtiyaçları, gelecek perspektifleri de çalıştayda değerlendirilecek.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan Yavuz'un katılımı beklenen çalıştayın moderatörlüğünü YSV Mütevelli Heyet Başkanı ve Çankaya Üniversitesi HİR Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu üstlenecek.

Çalıştaya, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), Contemporary İstanbul Vakfı, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK), SALT, EPOS 7 Derneği, İyilik İçin Sanat Derneği gibi pek çok STK katılacak.

"Yeni Normalde Kriz Fırsata Dönüştürülebilir mi: Kültür Sanat STK'ları Çalıştayı", 26 Haziran saat 14.00'te Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.