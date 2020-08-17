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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor"

Aydın'da 3 ay önce Kovid-19'a yakalanan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan polis memunu yaşadıklarını anlattı - Suat Erdik: "Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor. Zorlu bir süreçti benim için. Ümitsizliğe kapıldım ancak çocuklarım ve ailem aklımdan çıkmadı. Mücadele etmem gerekiyordu" - "Yollarda maskelerin yerde olduğunu görüyorum. Bilinçli davranmayanlar var. Birinin, bir başkasının yaşam hakkını elinden almaya hakkı yok"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:15:34 -
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor"

AYDIN (AA) - GÖKHAN DÜZYOL - Aydın'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan polis memuru Suat Erdik, tedavi sürecinde ölüm korkusu yaşadığını, ailesini ve çocuklarını düşünerek hastalığa karşı mücadele ettiğini söyledi.

Şırnak'ta 2003 yılında terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada yaralanan ve gazi olan polis memuru Erdik, görev yaptığı Aydın'da 3 ay önce halsizlik, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Atatürk Devlet Hastanesinde pandemi kliniğine yönlendirilen Erdik'in tomografisinde zatürre olduğu anlaşıldı.

Yapılan testi pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Erdik, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve 14 gün kendini evinde karantinaya aldı.

Yaşadığı sıkıntıları AA muhabirine anlatan Erdik, yeni tip koronavirüse karşı bilinçli davranmayanları uyardı.

Erdik, koronavirüsün karakola gelen bir kişiden kendisine bulaştığını tahmin ettiğini, testinin pozitif çıkmasının ardından sıkıntılı bir sürece girdiğini belirtti.

- "Ateş düşmeyince endişeye kapıldım"

Tedavi gördüğü hastanede 3 gün boyunca ateşi düşmeyince endişeye kapıldığını, ölüm korkusu yaşadığını dile getiren Erdik, şöyle konuştu:

"Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor. Zorlu bir süreçti benim için. Ümitsizliğe kapıldım ancak çocuklarım ve ailem aklımdan çıkmadı. Mücadele etmem gerekiyordu. İnanmak ve umut etmek önemli bir faktör. Çocuklarım ve ailem umudumu yeşertti. Virüsü yeneceğimi ve çocuklarıma kavuşma hevesi ile moralimi yüksek tuttum. En iyi tedavi hasta olmamakmış."

- "Kimse bir başkasının yaşam hakkını alamaz"

Evde karantina sürecinde kendisini farklı uğraşlara verdiğini, bol bol kitap okuduğunu, resim çizdiğini, çiçeklerle ilgilendiğini ifade eden Erdik, koronavirüsü önemsemeyenlerin büyük yanlışlık içerisinde olduğunu vurguladı.

Erdik, şunları kaydetti:

"Her insanın doğduğu andan itibaren yaşam hakkı vardır. 'Bana bir şey olmaz' mantığıyla sorumlu davranmayarak birinin, bir başkasının yaşam hakkını elinden almaya hakkı yok. Dışarı çıktığımda yollarda maskelerin yerde olduğunu görüyorum. Bilinçli davranmayanlar var. Herkes bireysel olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Maske takmalı, sosyal mesafeye uymalı, temizliğe dikkat etmeli."

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