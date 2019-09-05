Kovacs, Zorlu PSM'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluştu. Konserde, "I Better Run", "Oblivion", "Play Me", "My Love" ve "Skyscraping" de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayan sanatçıya, gitarda Estelle Stijkel, klavyede David-Jan Hoogerheide ve trompette Jan Dekker eşlik etti. Müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan genç müzisyenin, yarın aynı yerde vereceği konserin biletleri de günler önce tükenmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.