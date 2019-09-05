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Kovacs, Zorlu PSM'de sahne aldı

05 Eylül 2019 Perşembe 00:05
Kovacs, Zorlu PSM'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluştu.

Konserde, "I Better Run", "Oblivion", "Play Me", "My Love" ve "Skyscraping" de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayan sanatçıya, gitarda Estelle Stijkel, klavyede David-Jan Hoogerheide ve trompette Jan Dekker eşlik etti.

Müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan genç müzisyenin, yarın aynı yerde vereceği konserin biletleri de günler önce tükenmişti.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 00:05
  1. Sharon Kovacs
  2. Zorlu PSM

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