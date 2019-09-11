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Kosova’yı seçim heyecanı sardı

Yeni bir seçim dönemine giren Kosova’da 6 Ekim’de gerçekleştirilecek erken parlamento seçimlerinin heyecanı tüm ülkeyi sardı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:17
Kosova’yı seçim heyecanı sardı

Yeni bir seçim dönemine giren Kosova’da 6 Ekim’de gerçekleştirilecek erken parlamento seçimlerinin heyecanı tüm ülkeyi sardı. Bin 70 milletvekili adayının kıyasıya yarışacağı seçimlerde, Kosova’da seçmen sayısı yaklaşık 2 milyon ile 1 milyon 700 bin olan nüfustan fazla durumda.


Kosova seçim sürecine girerken Kosova Merkez Seçim Komisyonu (MSK) harıl harıl çalışıyor. Kosova halkının erken parlamento seçimleri için sandık başına gideceği ülkede her gün birkaç kez toplanarak durum değerlendirmesi yapan MSK, seçimlerle ilgili olarak önemli kararlar alıyor. Seçimlere dönük çalışmaları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendiren Kosova Merkez Seçim Komisyonu üyesi Ercan Şpat, bu seçimlerin özelliklerinden birinin kısa sürede düzenlenmesi ve seçim kampanyasının sadece 10 gün sürmesi olduğunu kaydetti.


"Kosova bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana parlamento seçimlerini hep erken seçimler olarak yaşıyor. Bu tür seçimlerin organize edilmesisüresi 30 ile 45 gün arasında değişiyor. Meclisin feshedilmesi sonrası süreç en fazla 30 ya da 45 gün sürüyor” şeklinde hatırlatmada bulunan MSK’nın Türk üyesi Şpat, Cumhurbaşkanının, meclisin feshedilmesinin hemen akabinde erken seçimleri ilan etmesi nedeniyle şanslı olduklarını ve seçimleri organize etmek için 42 günlük bir süreye sahip olduklarını belirtti.



Seçmen sayısının nüfus sayısını geçmesi bir hata değil


Son günlerde çok konuşulan Kosova’da seçmen sayısının nüfus sayısını geçmesi konusuna da açıklık getiren Şpat, Kosova nüfusunun 1 milyon 700 bin, seçmen sayısının da yaklaşık 2 milyon olması sebebinin yurt dışında yaşayan Kosovalıların seçmen olarak gösterilmesinden kaynaklandığını söyledi.


“Seçim Yasası, seçmen listesini düzenleyen maddeleri uyarıncaMSK’nın Kosova Sivil Merkezi’nden seçmen listesinin sağlanmasını öngörüyor. Dolayısıyla Kosova’da şu anki nüfus sayısı ile Kosova dışında yaşayan Kosovalarının da bu nüfusa dahil edilmesiyle toplam seçmen sayısının nüfus sayısından daha fazla olmasını sağlıyor” şeklinde açıklama yapan Şpat, Kosova vatandaşlığını kazanmış ve Türkiye’de yaşayan Kosovalı göçmenlerin deKosovalı birer seçmen olduğunu hatırlattı.



6 Ekim seçimlerinde bin 70milletvekili adayı yarışacak


Kosova Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Valmir Elezi de, erken seçimlere katılacak olan siyasi öznelerin kaydını onayladığını hatırlatarak seçimlerde 20 siyasi parti, 4 koalisyon ve 1 bağımsız aday olmak üzere toplam 25 siyasi öznenin yer alacağını belirtti. Seçimlerde toplam bin 70 milletvekili adayı 120 sandalyeli meclis için kıyasıya yarışacak.


Son erken seçimlerin yapıldığı 2017 yılına kıyasla bu seçimlerde yarışacak milletvekili aday sayısının daha büyük olduğunu kaydeden Sözcü Elezi, MSK’nın seçimlerin şeffaf ve daha iyi düzenlenmesi için yoğun olarak çalıştığını belirterek, seçmenlerinhür ve demokratik ortamda daha büyük sayıda sandık başına gitmesi temennisinde bulundu.


Kosova’da özgürlüğün sağlandığı 1999 yılından bu yana 6’ncı kez parlamento seçimleri düzenleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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