  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

Dünya’dan Trump’a Maduro öfkesi! Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da sokaklara döküldü

Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Şu anda Mansur Yavaş yönetiminin o kadar büyük vurgunları var ki, ciddi şekilde üzerine gidilse İstanbul bunun yanında hikâye kalır!

Pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur? Zehirlenme riski var mı?

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Mücahit Arslan'dan tasfiye edilen terör örgütüne dair çarpıcı açıklamalar! Gördüğünüz şeyler sembolik, daha büyüğü var

Toplam satış adedi belli oldu: TOGG hedefine ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Venezuela açıklaması! Erdoğan vurgusu dikkat çekti

ABD’nin Venezuela haydutluğu Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı: Petrol kokusu almış emperyalistler köpek balığından daha tehlikelidir
Kobi KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!
Kobi

KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
KOSGEB’den KOBİ’lere milyarlık finansman!

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2025 yılı çağrılarının tamamlandığını açıklayan Mehmet Fatih Kacır, yıl içinde 2 bin 440 KOBİ’nin toplam 38,4 milyar liralık finansmana erişeceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’nda 2025 yılına ilişkin çağrı süreci tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 yılı çağrılarının tamamlandığını belirterek, "2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak." ifadesini kullandı.

 

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na yönelik başvurulara ilişkin bilgi verdi.

 

Program kapsamındaki işletmelerin, 20 milyon liraya kadar kullandıkları 36 ay vadeli kredilerde 20 puan KOSGEB finansman katkısından yararlandıklarını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

 

"KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 2025 çağrılarını tamamladık. 2025 yılı 3. döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar lira finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar lira finansmana erişmiş olacak. Üretimi destekleyen, girişimciliği teşvik eden programlarımızla KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

 

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ilk iki dönemde 1647 işletmeye 25,5 milyar lira destek sağlanmıştı.

KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi
KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi

Kobi

KGF’den gençlere ve KOBİ’lere yeni destek hamlesi

KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı
KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı

Kobi

KOBİ’ler 2026’ya nasıl girecek? İş dünyasından kritik uyarı

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!
Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

Kobi

Ekonominin omurgası KOBİ’ler!

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!
KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

Kobi

KOBİ’ler zorlu yılı ayakta kapattı!

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali
KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

Kobi

KOBİ kredilerinde gevşeme sinyali

KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı
KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıran destek! İş dünyası rahatladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!
Dünya

Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyas..
ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı
Dünya

ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı

ABD'li Senatör Lindsay Graham, ABD'nin Venezuela'da düzenlediği saldırıların ardından Küba ve İran lideri endişeli olması gerekiyor diyen Se..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23