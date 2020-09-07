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Aktüel KOSGEB kredisiyle hayalini kurduğu lokantanın sahibi oldu
Aktüel

KOSGEB kredisiyle hayalini kurduğu lokantanın sahibi oldu

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Emel Aydan Solmaz, KOSGEB desteğiyle açtığı lokantada yöresel ev yemeklerini ilçe halkının beğenisine sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:18:35 -
KOSGEB kredisiyle hayalini kurduğu lokantanın sahibi oldu

ARTVİN (AA) - BAYRAM SARAYOĞLU - Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Emel Aydan Solmaz, KOSGEB'den aldığı hibe krediyle hayalini kurduğu yöresel ev yemekleri lokantasının sahibi oldu.

KOSGEB'den aldığı girişimcilik kursunun ardından 50 bin lira hibe desteği almaya hak kazanan Solmaz, ilçe merkezinde yöresel ev yemekleri üzerine bir lokanta açma kararı aldı.

İlçe halkının beğenisine sunduğu yemeklerin kısa sürede ilgi gördüğünü anlatan Solmaz, AA muhabirine, yıllarca lokanta ve kafelerde garsonluk yaptığını, kendisine ait bir lokanta hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kadınların çalışma hayatına katılması konusunda devletin önemli destekler sağladığına işaret eden iki çocuk annesi Solmaz, şöyle devam etti:

"Genç yıllarımda lokantalarda garson olarak çalıştım. Yemek yapmayı çok seviyordum. Eşim, çocuklarım ve akrabalarım evde yaptığım yemekleri çok beğenirlerdi. 2017 yılında KOSGEB’e ev yemekleri lokantası açmak için başvurdum. Başvurum kabul oldu. Yaklaşık 3 haftalık kursun ardından belge aldım. Ardından KOSGEB'in verdiği 50 bin lira hibe desteğiyle çok arzu ettiğim iş yerini açtım. Böylece hayallerime kavuştum ve çok mutluyum."

Lokantasında ağırlıklı olarak yöresel yemeklere yer verdiğini belirten Solmaz, "Yöreye ait puçuko, ev makarnası, kesme çorbası, kuymak, silor ve erişte yapıyorum. Yemek malzemelerimi genellikle köylülerden alıyorum. Hem doğal oluyor hem de köylülerin ürünlerini alarak onlara katkıda bulunuyorum. Yemeklerimizi ablamla birlikte büyük bir özenle hazırlıyoruz. Pandemi dolayısıyla gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Müşterilerimizin ve bizlerin sağlığı her şeyden önce geliyor." dedi.

Müşterilerden Songül İstanbullu ise çalışan kadınlara destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çalışan bir kadın olarak buraya destek olmak amacıyla sürekli geliyoruz. Yemeklerin büyük bir özenle hazırlandığını biliyoruz. Aynı zamanda bir kadın eli değdiği için gönül rahatlığıyla yemekleri yiyebiliyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede esnaflık yapan Sevinur Yılmaz da kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının önemli olduğuna işaret ederek, "Bende bir kadın esnaf olarak hemcinsime destek olmak amacıyla yemeklerimi elimden geldiğince burada yiyorum. Arkadaşlarımı ve misafirlerimi burada ağırlıyorum. Birçok yöresel yemek yapıyor. Gerçekten yemekleri çok güzel. Biz çok beğeniyoruz." diye konuştu.







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