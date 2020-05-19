Köşeye sıkışan Portakal çıkış yolunu arıyor: Bakanlığı Emniyet'e şikayet edecek
Kaçak inşa ettirdiği yapılar deşifre olan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal kendisini savunmak için bir takım çabalara girişti. Portakal mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklayarak " "Evimin üstünde drone uçurup özel mülkü dikizlemekten Emniyet'e şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak. Bir hukuki süreç de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için olacak" dedi.
Yahudi sermayeli FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki çiftliğinde inşa ettiği kaçak yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye basmıştı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri önceki gün Portakal'ın 8.3 dönümlük çiftlik evinde inceleme yaptı. Rapora göre, Portakal'ın kaçak olarak yaptırdığı ve İmar Barışı'na başvuruda bulunmadığı 40 metrekarelik sundurma alan yıkılacak.
Kaçakçılığı ortaya çıkan Fatih Portakal ise durumu kurtarma çabasına girişti.
Portakal mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında emniyete şikayette bulunduğunu açıkladı.
İşte Portakal'ın mesajı: