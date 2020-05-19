Köşeye sıkışan Portakal çıkış yolunu arıyor: Bakanlığı Emniyet'e şikayet edecek

Kaçak inşa ettirdiği yapılar deşifre olan FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal kendisini savunmak için bir takım çabalara girişti. Portakal mülkü üzerinde drone uçurulması hakkında hukuki süreç başlatacağını açıklayarak " "Evimin üstünde drone uçurup özel mülkü dikizlemekten Emniyet'e şikayetimizi yaptık. Bunun bir hukuki süreci olacak. Bir hukuki süreç de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için olacak" dedi.