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Gündem

Köşeye sıkışan Canan Kaftancıoğlu, faturayı gazetecilere kesmeye çalıştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, basın mensuplarına büyük bir saygısızlığın altına imza attı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi olayında, hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddialarıyla soruşturma başlatılan Kaftancıoğlu, faturayı gazetecilere kesmeye çalıştı.

2020-04-24 22:10:00 - 2020-04-24 22:11:32
Köşeye sıkışan Canan Kaftancıoğlu, faturayı gazetecilere kesmeye çalıştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi olayında, hakkında "suçu ve suçluyu övme, suça teşvik" iddialarıyla soruşturma başlatılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, faturayı gazetecilere kesmeye çalıştı.

'Troll' kelimesi, sosyal medyada gerçek kimliğini gizleyen kişiler için kullanılıyor. Ancak bu troll cümlesi artık siyasi parti mensupları için gerçekliği olan olayların aktarımını manipüle etmek için de kullanılır oldu. En son örneğini de CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği cümleler ortaya koydu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE 1 televizyon kanalında Zeynel Lüle'nin konuğu olan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'lilerce taciz edilmesi ile ilgili konuşurken basın mensuplarına saygısızlık yaptı. Sabah'ın haberine göre; Altun'un evinin taciz edilmesi olayında talimat verdiğini itiraf edince yoğun eleştiri alan Kaftancıoğlu kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin troll olduğunu öne sürdü.

Kaftancıoğlu, 'troll' kelimesini sık sık kullanmayı da ihmal etmedi.

Kaftancıoğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen televizyonda şu skandal iddialarda bulundu:

"Burada bir suçlu var. Suçunun ne olduğuna hukuk karar verir. Suçunu bastırmak için paralı askerleri gibi trolleriyle su üstüne çıkmak isteyen yani ev sahibini bastırmak isteyen yavuz hırsız var. Burada troll demişken izninizle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir iktidarın gördüğüm kadarıyla paralı trolleri var. Bir de kendisine gazeteci diyen yüksek ücretli trolleri var, bu süreçte en çok da onlar çalıştı."

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