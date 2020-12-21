Koruyucu aile nedir? | Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında olan çocuklara, gerçek bir yuva ortamında yetişmeleri amacıyla koruyucu ailelerin sayısının arttırılmasını hedefliyor. Koruyucu aile olmak, devlet yurtlarında kalan çocukların şartlara uygun ve onlara iyi bir yaşam sunabilecek ailelerin yanına yerleştirilmesini içermektedir. Dolayısıyla hem çocuğu olmayan aileler hem de çocuklarına yeni bir kardeş isteyen aileler faydalanabiliyor.

Asgari Geçim İndirimi uygulaması için geçerli olan çocuk ifadesinin mükellef ile birlikte yaşayan ya da mükellef tarafından bakılan çocuğun, 18 yaşını veya tahsilde olarak 25 yaşını doldurmamış çocukları kapsadığı ifade ediliyor. Bu anlamda koruyucu ailelere devlet tarafından çeşitli yardımların yapılmakta olduğu belirtildi. Eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması sebebiyle koruyucu ailelerin asgari asgari geçim indiriminden yararlanamayacağı belirtildi.

Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları nelerdir?

Koruyucu ailelerin asgari geçim indiriminden yararlanamamaktadır. Çünkü bu ailelere devlet tarafından bazı yardımların yapılmasından kaynaklıdır. Koruyucu aile olmak, evlat edinmek anlamına gelmemektedir. Aileler, çocuğa koruyucu aile olduğunda devlet tarafından yardım sağlanır ancak evlat edinme durumu söz konusu olursa, çocuk ailenin soy kütüğüne dahil edildiği için devlet yardımları kesilmektedir. Koruyucu aile olan ailelere, 0-3 yaş arası çocuklar için 711 TL, 4-5 yaş çocuklar için 1.066 TL ödeme yapılmaktadır. Bu yaş grubundan daha büyük çocuklar için harçlık ödemesi ile birlikte 1500 TL’yi bulan ödemeler yapılır.