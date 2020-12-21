  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koruyucu aile nedir? | Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları nelerdir?
Gündem

Koruyucu aile nedir? | Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları nelerdir?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ), çalışanların eş veya çocuk durumlarına göre maaşlarından yapılan vergi indirimi olarak bilinmektedir. Koruyucu ailelerin belirtilen asgari geçim indirimden yararlanma şartları ve ayrıntıları merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:32:00 -
Koruyucu aile nedir? | Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında olan çocuklara, gerçek bir yuva ortamında yetişmeleri amacıyla koruyucu ailelerin sayısının arttırılmasını hedefliyor. Koruyucu aile olmak, devlet yurtlarında kalan çocukların şartlara uygun ve onlara iyi bir yaşam sunabilecek ailelerin yanına yerleştirilmesini içermektedir. Dolayısıyla hem çocuğu olmayan aileler hem de çocuklarına yeni bir kardeş isteyen aileler faydalanabiliyor.

Asgari Geçim İndirimi uygulaması için geçerli olan çocuk ifadesinin mükellef ile birlikte yaşayan ya da mükellef tarafından bakılan çocuğun, 18 yaşını veya tahsilde olarak 25 yaşını doldurmamış çocukları kapsadığı ifade ediliyor. Bu anlamda koruyucu ailelere devlet tarafından çeşitli yardımların yapılmakta olduğu belirtildi. Eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması sebebiyle koruyucu ailelerin asgari asgari geçim indiriminden yararlanamayacağı belirtildi.

Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları nelerdir?

Koruyucu ailelerin asgari geçim indiriminden yararlanamamaktadır. Çünkü bu ailelere devlet tarafından bazı yardımların yapılmasından kaynaklıdır. Koruyucu aile olmak, evlat edinmek anlamına gelmemektedir. Aileler, çocuğa koruyucu aile olduğunda devlet tarafından yardım sağlanır ancak evlat edinme durumu söz konusu olursa, çocuk ailenin soy kütüğüne dahil edildiği için devlet yardımları kesilmektedir. Koruyucu aile olan ailelere, 0-3 yaş arası çocuklar için 711 TL, 4-5 yaş çocuklar için 1.066 TL ödeme yapılmaktadır. Bu yaş grubundan daha büyük çocuklar için harçlık ödemesi ile birlikte 1500 TL’yi bulan ödemeler yapılır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif
Dünya

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'in 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulduğu bildirildi.
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ve avukat Serhat Pak tarafından Türk medyasında ilk kez açıkladığı birçok bilginin açıklandığı “Ülke Günd..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay