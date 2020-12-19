  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı
Gündem

Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronavirüsün vücutta hangi etkilere neden olduğu hala en çok merak edilen konulardan biri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, "Koronayı hafif atlatmış kişilerde bile kalp kasında hasar oluşumuna rastlanmıştır. Nöbet, felç, geçici felç gibi durumlara sebep olabilir. Virüs uzun vadede karaciğer ve böbrekte hasar oluşturur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:15:00 -
Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronaya yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunda birkaç hafta içinde hastalığın tüm belirtileri kaybolur. Ancak hastalığı hafif semptomlarla atlatan kişilerde ya da gençlerde bile bazı belirtiler uzun süre devam edebilir. Bu belirtiler yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, cilt döküntüsü ve saç dökülmesi olarak sayılabilir.

Zatürreyi tetikliyor

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre; zatürre, akciğerde sıvı birikimi ve akciğer dokusunda iltihaplanmayla oluşur. Covid-19 zatürresi (pnömonisi) her iki akciğeri de tutma eğilimindedir ve hastalarda öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olur.

Ancak bazı hastalarda zatürre daha da şiddetlenir, akciğerlerde daha çok sıvı birikimi olur ve akciğer dokusu yeterince oksijen alamaz hale gelir. Dolayısıyla bazı durumlarda akciğer dokusunun eski haline dönmesi için ek tedavi gerekebileceği gibi bazen de tedaviye rağmen akciğeri eski haline döndürmek mümkün olmaz.

Felce ve organlarda hasara yol açabilir

Covid-19 başlıca akciğerleri etkileyen bir hastalık olmakla birlikte farklı organlarda da hasara yol açabilir. Hastalığı hafif atlatmış kişilerde dahi kalp kasında hasar oluşumuna rastlanmıştır. Kalp kasındaki bu zayıflama, hastanın ileride kalp yetmezliği riskini artırabilir.

Covid-19, gençlerde bile nöbet, felç, geçici felç gibi durumlara sebep olabilir. Kanı daha kolay pıhtılaştırdığı için kılcal damarlarda tıkanmaya yol açabilir. Covid-19'un bu etkisi uzun vadede karaciğer, böbrek gibi organlarda hasar meydana getirir. Bu hastalık psikiyatrik sorunları da tetikleyebilir.

En sık görülen uzun dönem etki akciğerlerde

Koronavirüs yeni ortaya çıkan bir hastalık olduğundan uzun dönem etkileri ile ilgili henüz yeterince bilgi bulunmamaktadır. Ancak bilim insanları, dünyanın dört bir yanından gelen olgular, veri setleri ve çalışmalarla çeşitli öngörülerde bulunmaktadır.

Tüm bu çalışmalar sonucunda hastalığın en sık görülen uzun dönem etkisinin akciğerler üzerinde olduğu belirtilmektedir. Covid-19 hastalarının özellikle akciğer sağlığı açısından dikkatle tedavi ve takip edilmesi önerilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Gündem

Başbakanın konvoyu geçtiği sırada bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble..
Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal
Gündem

Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal

İslam’ı ve Müslümanları kendi batıl ideolojisine uydurmaya çalışan CHP zihniyeti, fırsatını buldukça tahrif hareketlerine devam ediyor. Sözd..
Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu
Gündem

Savcı Sayan'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler! 'Joe Biden' vurgusu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. ..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay