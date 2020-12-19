Koronayı yenenleri bekleyen büyük tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Koronaya yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunda birkaç hafta içinde hastalığın tüm belirtileri kaybolur. Ancak hastalığı hafif semptomlarla atlatan kişilerde ya da gençlerde bile bazı belirtiler uzun süre devam edebilir. Bu belirtiler yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, cilt döküntüsü ve saç dökülmesi olarak sayılabilir.

Zatürreyi tetikliyor

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre; zatürre, akciğerde sıvı birikimi ve akciğer dokusunda iltihaplanmayla oluşur. Covid-19 zatürresi (pnömonisi) her iki akciğeri de tutma eğilimindedir ve hastalarda öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olur.

Ancak bazı hastalarda zatürre daha da şiddetlenir, akciğerlerde daha çok sıvı birikimi olur ve akciğer dokusu yeterince oksijen alamaz hale gelir. Dolayısıyla bazı durumlarda akciğer dokusunun eski haline dönmesi için ek tedavi gerekebileceği gibi bazen de tedaviye rağmen akciğeri eski haline döndürmek mümkün olmaz.

Felce ve organlarda hasara yol açabilir

Covid-19 başlıca akciğerleri etkileyen bir hastalık olmakla birlikte farklı organlarda da hasara yol açabilir. Hastalığı hafif atlatmış kişilerde dahi kalp kasında hasar oluşumuna rastlanmıştır. Kalp kasındaki bu zayıflama, hastanın ileride kalp yetmezliği riskini artırabilir.

Covid-19, gençlerde bile nöbet, felç, geçici felç gibi durumlara sebep olabilir. Kanı daha kolay pıhtılaştırdığı için kılcal damarlarda tıkanmaya yol açabilir. Covid-19'un bu etkisi uzun vadede karaciğer, böbrek gibi organlarda hasar meydana getirir. Bu hastalık psikiyatrik sorunları da tetikleyebilir.

En sık görülen uzun dönem etki akciğerlerde

Koronavirüs yeni ortaya çıkan bir hastalık olduğundan uzun dönem etkileri ile ilgili henüz yeterince bilgi bulunmamaktadır. Ancak bilim insanları, dünyanın dört bir yanından gelen olgular, veri setleri ve çalışmalarla çeşitli öngörülerde bulunmaktadır.

Tüm bu çalışmalar sonucunda hastalığın en sık görülen uzun dönem etkisinin akciğerler üzerinde olduğu belirtilmektedir. Covid-19 hastalarının özellikle akciğer sağlığı açısından dikkatle tedavi ve takip edilmesi önerilir.