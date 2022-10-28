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Sağlık Koronavirüsün verdiği zararlar bitmek bilmiyor
Sağlık

Koronavirüsün verdiği zararlar bitmek bilmiyor

Covid-19 salgınının tüberküloza bağlı can kayıplarını arttırdığını belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tüberküloz ölümlerinde yıllar süren düşüsün tersine döndüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 01:50:00 -
Koronavirüsün verdiği zararlar bitmek bilmiyor

Covid-19 salgını birçok hastalıkla mücadeleyi sekteye uğrattı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle tüberküloza bağlı küresel can kaybının 2019-2021 yılları arasında arttırdığını belirtilerek, tüberküloz ölümlerinde yıllar süren düşüsün tersine döndüğüne dikkat çekildi.

AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi ölümcül hastalıklarla mücadeleye yönelik küresel çabaların salgın sırasında sekteye uğradığını ifade eden DSÖ, salgın nedeniyle ortaya çıkan sağlık krizinden en çok tüberküloz ile mücadelenin zarar gördüğünü belirterek, ülkelerin Covid-19 nedeniyle tüberküloz ile mücadelede hedeflerinden geri kaldığını aktardı. DSÖ, salgın sırasında çıkarılan derslerin Hindistan, Endonezya, Filipinler ve Pakistan gibi ülkeleri ciddi şekilde etkileyen tüberküloz ile mücadelede uygulanması çağrısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Salgın bize bir şey öğrettiyse, o da dayanışma, kararlılık, yenilikçilik ve araçların adil kullanımı ile ciddi sağlık tehditlerinin üstesinden gelebileceğimizdir" dedi.

DSÖ'nün her yıl yayınladığı tüberküloz raporunda, tüberküloz nedeniyle 2021'de 1,6 milyon, 2020'de 1,5 milyon, 2019'da 1,4 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Tüberküloza bağlı ölümler 2005 ile 2019 yılları arasında düşmüştü.

Tüberküloz 2021’de yaklaşık 11 milyon kişiye bulaştı

Raporda, 2021'de yaklaşık 10,6 milyon kişiye tüberküloz bulaştığı ve bu 2020'ye kıyasla bulaşma oranının yüzde 4,5 arttığı ifade edildi. DSÖ, "Tüberküloz Bitiş Stratejisi" kapsamında 2015'ten 2020'ye tüberküloza bağlı ölümleri yüzde 35 azaltma hedefi belirledi, ancak 2015 ve 2021 arasında net azalma yüzde 5,9 oldu.
Raporda ayrıca, yakın gelecekte tüberkülozun küresel çapta önde gelen ölüm nedeni olan Covid-19’un yerini alabileceği uyarısı yer aldı.

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