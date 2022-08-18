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Gündem Koronavirüsten şok eden haber! Bir etkisi yıllar sonra ortaya çıkacak
Gündem

Koronavirüsten şok eden haber! Bir etkisi yıllar sonra ortaya çıkacak

Koronavirüs yoğunluğu azalsa da hastalık insanda kalıcı etkilere sebep oluyor. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir açıklama korkutan bir sonucu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 13:30:00 -
Koronavirüsten şok eden haber! Bir etkisi yıllar sonra ortaya çıkacak

Dünya genelinde yüzlerce milyon insana bulaşıp yine milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs hakkında Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma virüsün uzun vadede beyne çok büyük etkisi olduğunu ortaya çıkardı.

Türkiye’de 2020 yılının Mart ayında ilk vakanın çıktığı ve dünya çapında 6 milyondan fazla ölümüne sebep olan koronavirüsü salgını ile ilgili endişe yaratan bir araştırma İngiltere’den geldi…

Dünyanın sayılı eğitim ve sağlık kurumlarından Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanları bu zamana kadar yapılmış en kapsamlı araştırmalardan birine imza attı. Bilim insanları Covid-19 bulaşan ve daha sonra sağlığına kavuşan milyonlarca insanın verilerini ve sağlık durumlarını inceledi.

Uzmanlar, corona virüsü bulaşan kişilerde uzun vadede psikolojik sorunlar, hafıza kaybı ve demans ortaya çıkabildiğini buldu. Uzmanlar, koronavirüsü bulaşan kişilerde psikolojik sorunların en az 2 yıl sonra oluşabildiğini aktarırken Covid-19 geçirenlerin diğer solunum yolu hastalıkları geçirenlere göre daha çok endişe ve depresyon sorunu yaşadığını da ortaya çıkardı. Araştırmada anksiyete ve depresyonun daha kısa sürede geçtiği de kayıtlara geçti.

Beyinde küçülmeye sebep oluyor

Lancet Psychiatry isimli dergide yayınlanan araştırmada, beyin sisi, epilepsi, bayılma ve bunlar gibi zihin ve beyin hastalıklarının hastalıktan sonraki 24 ayda da oluşabildiği belirtildi. Araştırmada 1.25 milyondan fazla hastanın verileri incelenirken, İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’ta yer alan haberde, Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının Mart ayında yaptığı araştırmada, hafif geçen bir Covid-19 hastalığının beyinde küçülme yarattığını tespit ettiği de hatırlatıldı.

Araştırmayı yürüten Profesör Paul Harrison, “Bu sonuçlara göre koronavirüsü bulaşmasının hastalar üzerinde önemli etkileri var, salgın geçse bile” dedi. Araştırmada, 1.28 milyon insanın verilerinin iki yıl boyunca incelendiği de belirtildi.

Araştırmada yer alan bilim insanı Max Taquet, “Depresyon ve endişe oluşmasının büyük riskinin, Covid-19 bulaşmasından sonra kısa bir sürede geçmesi olumlu bir haber ve çocuklarda bu riskin olmaması güzel bir haber. Fakat demans ve nöbet geçirme gibi durumların iki yıl sonra bile oluşması endişe yaratıyor” ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Naabadi

Sivinin yan etkilerini, gökten attiklari zehirleri corona uydurmasina atfediyorlar. Ne ala!

ADİL

BEYİN KÜÇÜLMESİNE KORONAMI YOKSA KORONA AŞISIMI SEBEP OLUYOR
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