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Korona Virüs Koronavirüste vaka sayısı artmaya devam ediyor
Korona Virüs

Koronavirüste vaka sayısı artmaya devam ediyor

Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 163 milyon 569 bine dayanırken, yaşamını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 390 bine, iyileşenlerin sayısı ise 142 milyon 4 bine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:50:00 - 2021-05-16 21:55:13
Koronavirüste vaka sayısı artmaya devam ediyor

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 701 bini, Hindistan'da 24 milyon 962 bini, Brezilya'da 15 milyon 590 bini ve Fransa'da 5 milyon 863 bini geçti. Dünya genelinde yapılan Kovid-19 aşı sayısı, 1 milyar 450 milyon dozun üzerine çıktı.

Hindistan'ın Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde, Ganj Nehri üzerinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetler ile ilgili polis soruşturma başlattı.

İtalya'da yapılan çalışma, Kovid-19 aşılarının, hastalanma, hastaneye yatış ve ölüm riskini düşürdüğünü tespit etti. Ülkede bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 93 artarak 124 bin 156'ya yükseldi, bugünkü ölüm sayısı, Ekim 2020'den bu yana kaydedilen en düşük günlük can kaybı sayısı oldu.

Japonya'da Kovid-19 vakalarının arttığı Hokkaido, Okayama ve Hiroşima eyaletleri, olağanüstü hal (OHAL) kapsamına dahil edildi. OHAL uygulanan bölgelerde, restoran ve barların en geç saat 20.00'ye kadar açık kalmasına müsaade ediliyor, alkol satışına ise izin verilmiyor.

Peru'da, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle mezarlıklarda ölüleri defnedecek yer bulunmuyor.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin ikinci turunda mücadele eden Kuzey Kore, organizasyondan çekilme kararı aldı. Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, Güney Kore medyası Kovid-19 salgını nedeniyle böyle bir adım atıldığını yazdı.

Tayvan'da hükümet yetkilileri, tam kapanma kararı vermemekle birlikte insanları evde kalmaları ve paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.

Filipinler'in en büyük salgın hastanelerinden Philippine General Hastanesinde (PGH) yangın çıktığı ve tedavisi devam eden, 156'sı Kovid-19 hastası 500 kişinin, tahliye edildiği belirtildi.

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