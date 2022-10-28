Koronavirüs Wuhan'a geri döndü: Çok sayıda şehir kilitlendi

Wuhan'daki bir bölgede 800 binden fazla kişiye 30 Ekim'e kadar evde kalmaları söylendi.

Bir yerel vatandaş Reuters'e karantina kararıyla ilgili, "Her şeye karşı uyuşmuş hissediyoruz. Gittikçe daha fazla uyuşuyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük iPhone üretim tesisine ev sahipliği yapan Zhengzhou şehri de karantina kararından etkilendi.

Çin'de üst üste üçüncü gün binden fazla vaka bildirildi.

Bu ayın başlarında Şi Cinping, "Sıfır Covid" politikasında gevşeme olmayacağının sinyalini vererek, bunu "virüsün yayılmasını durdurmak için halk savaşı" olarak nitelendirdi.

Analistler 24 Ekim itibarıyla ülke genelinde 28 şehrin bir dereceye kadar tecrit önlemleri uyguladığını söyledi.

Ülke genelinde son günlerde yaklaşık 200 karantina uygulandı ve bunların çoğu yüksek veya orta riskli olarak işaretlendi.

Farklı bölgelerde yaşayanlar, düşük, orta veya yüksek riskli bölgede olmalarına bağlı olarak farklı kurallara tabi.

Wuhan, son iki hafta içinde 200'den fazla vaka ile bu hafta günde 25'e kadar yeni enfeksiyon bildirdi.