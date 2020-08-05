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Aktüel

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 minibüs şoförüne ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:18:45 -
Koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 minibüs şoförüne ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 2 minibüs şoförüne ceza kesildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugün 07.00 ile 10.00 saatleri arasında ilçede toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimde sosyal mesafe kuralına aykırı şekilde fazla yolcu aldığı tespit edilen 2 minibüs şoförüne toplam 1800 lira idari para cezası uygulandı.

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