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Dünya Koronavirüs salgınını sallamadılar! Papa'dan el öptürme ayini
Dünya

Koronavirüs salgınını sallamadılar! Papa'dan el öptürme ayini

Uzun süre sonra ilk kez toplu ayin gerçekleştiren Papa, dünyada ölümlere neden olan koronavirüsü sallamayarak gelene gidene el öptürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:50:00 -
Koronavirüs salgınını sallamadılar! Papa'dan el öptürme ayini

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ölümlere neden oluyor.

Salgın nedeniyle online yapılan ayin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından aylar ilk kez toplu yaptı.

Papa Francis, toplu ayinin en son salgının zirve yaptığı mart ayından düzenlenmişti.

Katolik Hristiyanların yönetim merkezi olan Vatikan’da düzenlenen ayine, yaklaşık 500 kişi katıldı.

Ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle katılımcılara maske zorunluluğu getirilirken, sandalyelerin aralarında da mesafe bırakıldı.

Papa koronavirüsü sallamadı

Şu ana kadar dünya genelinde 862 bin 762 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs umursamayan Papa Francis'in el öptürmesi tepkiyle karşılandı.

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