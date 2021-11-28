Koronavirüs depremi! 9 kişi sahaya çıktılar

Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında Belenenses ile Benfica arasında oynanan karşılaşmaya, ev sahibi ekip 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktığı için 9 kişi ile başladı.



Portekiz Premier Ligi’nin 12’nci haftasında Belenenses, sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan koronavirüsü testlerinde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı. Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan Belenenses’te bu oyuncular arasında 2 kaleci de yer aldı.

Benfica karşısına forvetsiz çıkan, yedek kulübesinde de oyuncusu bulunmayan Belenenses, zorlu maçta Alvaro Ramalho, Diogo Calila, Joao Monteiro, Henrique Pires, Trova Boni, Rafa Santos, Eduardo Kau, Andre Lopes ve Antonio Montez kadrosuyla çıktı. Benfica ise rakibi karşısında 11 kişi mücadele etti.

Maç yarıda kaldı!

Karşılaşmanın ilk yarısı 7-0'lık Benfica üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya Belenenses 7 kişi ile çıktı. Santranın ardından ev sahibinde bir futbolcu daha sakatlandı. Bunun üzerine hakem karşılaşmayı bitirdi.