Koronavirüs aşısı ile ilgili sevindiren gelişme: Sonuçlar olumlu

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına karşı Rusya tarafından geliştirilen 'Sputnik V' isimli aşıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. The Lancet isimli dünyaca ünlü bilim dergisinde, söz konusu aşının birinci ve ikinci faz raporları yayınlandı. Yayınlanan raporda, aşının olumlu sonuçler verdiği belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı ile Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından ortak geliştirilen 'Sputnik V' isimli aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı ve ilk test grubunda herkeste antikor oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca aşının virüse karşı daha uzun süre koruma sağlayabilecek T hücresi yanıtı da oluşturduğu bildirildi. Söz konusu aşının, üçüncü faz testleri kapsamında 40 bin gönüllüye uygulanması hedefleniyor.