  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüs aşısı ile ilgili sevindiren gelişme: Sonuçlar olumlu
Dünya

Koronavirüs aşısı ile ilgili sevindiren gelişme: Sonuçlar olumlu

Rusya'nın koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği 'Sputnik V' isimli aşının birinci ve ikinci faz testlerine dair rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda, aşının olumlu sonuçlar verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 04:16:00 -
Koronavirüs aşısı ile ilgili sevindiren gelişme: Sonuçlar olumlu

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgınına karşı Rusya tarafından geliştirilen 'Sputnik V' isimli aşıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. The Lancet isimli dünyaca ünlü bilim dergisinde, söz konusu aşının birinci ve ikinci faz raporları yayınlandı. Yayınlanan raporda, aşının olumlu sonuçler verdiği belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı ile Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından ortak geliştirilen 'Sputnik V' isimli aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı ve ilk test grubunda herkeste antikor oluşturduğu ifade edildi.

Ayrıca aşının virüse karşı daha uzun süre koruma sağlayabilecek T hücresi yanıtı da oluşturduğu bildirildi. Söz konusu aşının, üçüncü faz testleri kapsamında 40 bin gönüllüye uygulanması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu
Dünya

Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, haftalık yazısında, BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre Yıldırım Operasyonları kapsamında 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi...
F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar
Dünya

F-35’ler ortakları birbirine düşürdü! BAE’nin hangi ülkeden korunmak istediğini resmen açıkladılar

Terör devleti İsrail ile anlaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), F-35 alma konusunda ortağının engeline takıldı. ABD’den gelen açıklamaya g..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı