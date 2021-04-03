Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 31 bini geçti. Her geçen gün yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği salgın hastalıkta ölenlerin inancımıza göre durumu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kendisine yöneltilen soru üzerine salgın hastalık nedeniyle ölenlerin şehit olup olmadığı konusunda açıklama yaptı. Peki, koronadan ölenler şehit midir?

Koronadan ölen kişi şehit mi olur?

Türkiye'de görülen koronavirüs salgını nedeniyle can kayıpları da yaşanırken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır" diye konuştu.

Erbaş: "Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de 'hükmi (hükmen) şehitlik' vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler." açıklamasında bulundu.

Şehîd-i Uhrevî (ahiret şehidi) nedir, kime denir?

Dünya itibariyle şehid sayılmayan, yani, yıkanıp kefenlenmiş olarak gömülen, fakat âhirette şehid muamelesi gören kimselere şehîd-i uhrevî denir. Şehîd-i kâmil olmanın şartlarından birini kaybeden kimseler, bu kısma girerler.

Bundan başka şu kimseler de âhiret şehîdi sayılır:

* Suda boğulanlar.

* Ateşte yananlar. (İbnu Mace, Cihad, 17)

* Enkaz altında kalanlar.

* Veba gibi bulaşıcı bir hastalıktan ölenler.

* Sıtma gibi ateşli hastalıktan ölenler.

* İlim yolunda ölenler.

* Ciğer hastalıklarından ölenler.

* Doğum sırasında veya lohusa iken ölen kadınlar.

* Baş ağrısından ölenler.

* Karın ağrısından ölenler.

* Ailesinin nafakasını helâlinden kazanmak için çalışırken iş kazasından ölenler.

* Cuma gecesi ölenler.

* Gurbet ilde vefat edenler.

* Akrep, yılan sokması gibi sebeblerle vefat edenler...

(Savaş dışındaki şehîdler hakkında hadisler için bakınız: Buhârî, Ezan, 32, Cihâd, 30; Müslim, İmâre, 164; Tirmizî, Cenâiz, 65, Fedâilu'l-Cihâd, 14; Ahmed b. Hanbel, I/22, 23, II/323, 325).

Türkiye'de koronavirüsten vefat sayısı kaç oldu?

Ülkemizde ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs dün akşam açıklanan verilere göre 42.308 kişiye bulaştı. Hastalık nedeniyle 179 kişi de hayatını kaybetti.