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Dünya Koronadan korunmak istedi, ölümden döndü!
Dünya

Koronadan korunmak istedi, ölümden döndü!

ABD'de yaşayan Kate Wise, dezenfektan kullandıktan sonra mum yakmak istedi. Alkollü olan dezenfektan ateşle birlikte alev alınca genç kadın ölümden döndü.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:05:00 -
Koronadan korunmak istedi, ölümden döndü!

ABD'nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde yaşayan 3 çocuk annesi Kate Wise, biri engelli 3 kızı ile birlikte film izlemek için bir araya geldi. Çocuklarını koltuğa oturtan Wise, ellerine dezenfektan sıktı, ardından mum yakmak istedi.

Mum için ateş yakan Wise, birden alevler içinde kaldı. “Büyük bir patlama oldu” diyerek olayı anlatan Wise’ın önce kolları alev aldı. Daha sonra 3 çocuk annesi Kate Wise’in tüm yüzü, elleri, bacakları ve ayakları alevler içinde kaldı.

Aynı zamanda evin içini de alevler kapladı.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan genç kadının iki kızı, olayı haber vermek üzere komşularına koşup acil servisin aranmasını istedi.

Kate Wise ise, vücudu yanmış olmasına rağmen engelli kızını ve köpeğini alarak yanan evden dışarı kaçtı.

Şu an Austin'de yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kate Wise'a cerrahi müdahalede bulunulacağı belirtildi.

Çocuklar ağır travma yaşarken, olay sırasında evdeki tüm eşyaların zarar gördüğü öğrenildi.

Hastanede tedavisi devam eden Kate Wise, olaya ilişkin şunları söyledi:

“El dezenfektanı yüzünden oldu. Dezenfektanın olduğu her yer tutuştu. Bu, çocuklarınızın görmesini asla istemeyeceğiniz bir şey.

Taburcu olduktan sonra yeni bir eve çıkması gerekecek olan Wise için şu an 8 bin dolar yardım parası toplandı.

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