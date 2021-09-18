Ülkemizde ilk koronavirüs vakası Mart 2020’de görüldü. İlk vakanın ardından ülkemizde ciddi yasaklar, tedbirler uygulanmaya başladı. Aşılamada gelinen noktayla birlikte tedbirler kaldırıldı. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle yeniden yasakların gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, korona yasaları döner mi?

Korona yasakları geri mi gelecek? Hafta sonu yasakları olacak mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, kış aylarının son derece zor geçeceğini belirtti. Aydın, “Geçen yıl kadar ciddi hasta sayımız yok gibi görünüyor ama şu an yoğun bakıma düşenlerden daha yüksek ölüm var. Hastalar az olmasına rağmen ölüm sayısında artış var. Ülkede her 4 günün üzerinde binden fazla ölüm var. Bunu görmemezlikten gelmek hiç doğru değil. Kışın çok ağır geçeceğini söylüyorum. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, sayıları düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız” diye konuştu.