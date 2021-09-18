  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Korona yasakları geri mi gelecek? Hafta sonu yasakları olacak mı?
Yaşam

Korona yasakları geri mi gelecek? Hafta sonu yasakları olacak mı?

Bu kış sokağa çıkma yasakları olur mu? Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Ülkemizde 60 binden fazla kişi korona sebebiyle yaşamını yitirdi. 1 Temmuz itibariyle ülkemizdeki yasaklar kaldırıldı. 6 Eylül’de ise belirli alanlara girişte PCR testi zorunluluğu başladı. Peki, yasaklar gerdi döner mi? Korona yasakları dönecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-09-18 15:17:00 -
Korona yasakları geri mi gelecek? Hafta sonu yasakları olacak mı?

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası Mart 2020’de görüldü. İlk vakanın ardından ülkemizde ciddi yasaklar, tedbirler uygulanmaya başladı. Aşılamada gelinen noktayla birlikte tedbirler kaldırıldı. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle yeniden yasakların gündeme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, korona yasaları döner mi?

Korona yasakları geri mi gelecek? Hafta sonu yasakları olacak mı?

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, kış aylarının son derece zor geçeceğini belirtti. Aydın, “Geçen yıl kadar ciddi hasta sayımız yok gibi görünüyor ama şu an yoğun bakıma düşenlerden daha yüksek ölüm var. Hastalar az olmasına rağmen ölüm sayısında artış var. Ülkede her 4 günün üzerinde binden fazla ölüm var. Bunu görmemezlikten gelmek hiç doğru değil. Kışın çok ağır geçeceğini söylüyorum. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, sayıları düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız” diye konuştu.

2 doz aşı olan temaslılar karantinaya alınacak mı?
2 doz aşı olan temaslılar karantinaya alınacak mı?

Sağlık

2 doz aşı olan temaslılar karantinaya alınacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay