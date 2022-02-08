Korona testinde yeni dönem: 4 dakikada sonuç verebilen sistem geliştirildi!

Şanghay'daki Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, cihazlarının daha fazla geliştirilmesi halinde havaalanlarında, kliniklerde, acil servislerde ve evlerde test için kullanılabileceğini söyledi. Şu anda kullanımda olan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinden farklı olarak, numunelerin zaman alıcı laboratuvar analizleri gerektirmeyeceğini iddia ettiler.

Sensörler sayesinde sonuç alınıyor

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Şanghay'daki Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, sürüntülerden genetik materyali analiz etmek için mikroelektronik sensörler geliştirdiklerini ve bu sensörler sayesinde zaman alan covid-19 testlerine olan ihtiyacın azalabileceğini ifade etti.

4 dakikada sonuç veriyor

Araştırmacılar, covid-19'a yol açan Sars-CoV-2'nin tespiti için taşınabilir bir prototip cihaza elektromekanik bir biyosensör entegre ettiklerini belirterek bu sayede cihazın virüsü dört dakikada tespit ettiğini vurguladı.

‘Yanlış pozitif’ sonuç alınmadığı belirtiliyor

Geliştirilen testin Şanghay'da covid-19'a yakalanan 33 kişi üzerinde denendiği ve sonuçların bu kişilere daha önce yapılan PCR testleriyle tamamen uyumlu olduğu belirtildi. Testin ayrıca ateş ve grip belirtileri gösteren ancak covid-19 olmayan 54 kişiye de yapıldığı ve burada da "yanlış pozitif" sonuç alınmadığı ifade edildi.