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Sağlık Korona test sonucu ne zaman çıkar? Korona testi ne kadar?
Sağlık

Korona test sonucu ne zaman çıkar? Korona testi ne kadar?

Korona test sonucu öğren | Koronavirüs testi yaptıranlar sonucun ne kadar sürede öğrenilebileceğini araştırıyor. Pek çok işi test sonucunun nasıl nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, özel hastanelerde korona testi ne kadara yaptırılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 23:43:00 -
Korona test sonucu ne zaman çıkar? Korona testi ne kadar?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle daha sık test yaptırılmaya başlandı. Bu sebeple test için örnek verenler sonuçların ne zaman nasıl öğrenilebileceğini araştırıyor. Peki, kovid test sonucu ne zamana çıkar?

Korona test sonucu ne zaman çıkar? Korona testi ne kadar?

Koronavirüs sebebiyle örnek verenler sonuçlarını E Nabız üzerinden online olarak öğrenebiliyor. Sonuçlar ise yoğunluğa göre 1 ila 3 gün arasında açıklanıyor. Sonuç, pozitif ise hızla filyasyon ekipleri ilaç, rapor ve karantina süreciyle ilgili çalışmalarına başlıyor.

Koronavirüs testini devlet hastanelerinde olduğu gibi özel hastanelerde de yaptırabilmeniz mümkün. Sağlık Bakanlığı test için üst limit olarak 250 TL belirledi.

E Nabız sonuç nasıl öğrenilir? 

Koronavirüs test sonucunu E Nabız internet sitesi ya da uygulamasından öğrenebilirsiniz. Sisteme TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa e-devlet şifrenizle siteye giriş yapabilirsiniz. Açılan ekranın sol kısmında menü bulunuyor. Menüden ‘Tahlillerim’ kısmına tıklayarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

E NABIZ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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