Korona ilacı bulundu mu? Yerli korona ilacı ne zaman kullanılacak?

Korona ilacı ne zaman çıkacak? Türkiye’de hem aşı hem de ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar yerli ilaç ve aşıların ne zaman kullanılır hale geleceğini merak ediyor. Peki, yerli korona aşısı çıktı mı?