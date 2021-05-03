Korona ilacı bulundu mu? Yerli korona ilacı ne zaman kullanılacak?
Korona ilacı ne zaman çıkacak? Türkiye’de hem aşı hem de ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar yerli ilaç ve aşıların ne zaman kullanılır hale geleceğini merak ediyor. Peki, yerli korona aşısı çıktı mı?
2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hastalığa karşı geliştirilecek yerli aşı ve ilaçlar son derece önemli. Özellikle de aşı tedariki konusunda son dönemde yaşananlar yerli ve milli aşının önemini ortaya koydu. Aşı kadar bu hastalığa yakalanan ve tedavi edilenlere yönelik ilaçların geliştirilmesi de önemli. Peki, yeri korona ilacı bulundu mu?
Korona ilacı bulundu mu? Yerli korona ilacı ne zaman kullanılacak?
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, CNN Türk canlı yayınında yerli aşı ve ilaç çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Hasan Mandal, iki yerli koronavirüs ilacının ağustos ayında kullanıma gireceğini belirtti.
Yerli aşı konusunda ise Mandal, “Üç aşımız ön planda ilerliyor. VLP aşısı faz 1 çalışmasına 27 Mart'ta başladı. Mart ayı sonunda faz 2 çalışmaları başlayacak. Ağustos ayında faz 3 çalışmasına başlamamızı bekliyoruz. Yıl sonu gelmeden aşıyı kullanmak istiyoruz” dedi.