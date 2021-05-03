  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı
ABD'de göçmen teknesi faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dost ülkeden Türkiye'ye kritik davet
Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Sağlık Korona ilacı bulundu mu? Yerli korona ilacı ne zaman kullanılacak?
Sağlık

Korona ilacı bulundu mu? Yerli korona ilacı ne zaman kullanılacak?

Korona ilacı ne zaman çıkacak? Türkiye’de hem aşı hem de ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar yerli ilaç ve aşıların ne zaman kullanılır hale geleceğini merak ediyor. Peki, yerli korona aşısı çıktı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 12:15:00 -
Korona ilacı bulundu mu? Yerli korona ilacı ne zaman kullanılacak?

2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Hastalığa karşı geliştirilecek yerli aşı ve ilaçlar son derece önemli. Özellikle de aşı tedariki konusunda son dönemde yaşananlar yerli ve milli aşının önemini ortaya koydu. Aşı kadar bu hastalığa yakalanan ve tedavi edilenlere yönelik ilaçların geliştirilmesi de önemli. Peki, yeri korona ilacı bulundu mu?

Korona ilacı bulundu mu? Yerli korona ilacı ne zaman kullanılacak?

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, CNN Türk canlı yayınında yerli aşı ve ilaç çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Hasan Mandal, iki yerli koronavirüs ilacının ağustos ayında kullanıma gireceğini belirtti.

Yerli aşı konusunda ise Mandal, “Üç aşımız ön planda ilerliyor. VLP aşısı faz 1 çalışmasına 27 Mart'ta başladı. Mart ayı sonunda faz 2 çalışmaları başlayacak. Ağustos ayında faz 3 çalışmasına başlamamızı bekliyoruz. Yıl sonu gelmeden aşıyı kullanmak istiyoruz” dedi.

Sağlık ocakları randevulu mu çalışıyor?
Sağlık ocakları randevulu mu çalışıyor?

Sağlık

Sağlık ocakları randevulu mu çalışıyor?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum
Ekonomi

Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırke..
Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün
Dünya

Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan sınırında yaşanan çatışmadan dolayı evlerini terk eden 27 binden fazla vatandaşa 'evleri..
Aksaray’da bayram namazı saat kaçta 2021? Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Aksaray’da bayram namazı saat kaçta 2021? Ramazan Bayram namazı saati 2021

Ramazan ayı, Müslümanlar arasında kardeşlik hukukunun sürekli diri kalmasını sağlayan bir aydır. Bu kardeşliği sağlayan diğer bir faktör ise..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay