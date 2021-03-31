Korona aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan’da covid aşı olmak orucu bozar mı?

Korona aşısı yaptırmak orucu bozuyor mu? Dünyanın başına bela olan koronavirüs ile mücadele tüm dünya genelinde devam ederken, salgın ile mücadelede en başarılı ülkelerin başında Türkiye gelmekte. Türkiye hem salgınla mücadele hem de aşı tedariğinde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer almakta. Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemine göre, 31 Mart 2021 saat 14: 30 itibariyle toplam aşılananların sayısı 15.953.165 oldu. Peki Ramazanda covid aşısı orucu bozar mı?

Ramazan’da aşı olmak orucu bozar mı?

Korona aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Küresel Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'de 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan toplumsal aşılamada, yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı. Korona aşısı olacaklar, Ramazan ayında korona aşı randevusu alacaklar. Aşı olacak vatandaşlar aşının orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. İşte diyanetten yapılan aşı orucu bozar mı? sorusunun cevabı:

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.