Korona aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan’da covid aşı olmak orucu bozar mı?
Korona aşısı yaptırmak orucu bozar mı? On bir ayın sultanı Ramazan 13 Nisan’da başlıyor. İslam alemi, farz olan Ramazan orucunu tutmaya hazırlanırken, bir yandan da korona salgını ile mücadele devam ediyor. Artan korona vakaları korkuturken, salgına yönelik aşılama çalışmaları da devam ediyor. 31 Mart itibariyle 16 milyona yakın aşılama yapılırken, yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşlerine korona aşısı yapılmaya başlandı. Ramaman ayında aşı randevusu alacaklar ve Ramazan ayında aşı yaptıracakların merak ettikleri Ramazan’da korona aşısı olmak orucu bozar mı? Ramazanda aşı yaptırmak orucu bozar mı? Korona aşısı orucu bozar mı? soruları geliyor.
Korona aşısı yaptırmak orucu bozuyor mu? Dünyanın başına bela olan koronavirüs ile mücadele tüm dünya genelinde devam ederken, salgın ile mücadelede en başarılı ülkelerin başında Türkiye gelmekte. Türkiye hem salgınla mücadele hem de aşı tedariğinde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer almakta. Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemine göre, 31 Mart 2021 saat 14: 30 itibariyle toplam aşılananların sayısı 15.953.165 oldu. Peki Ramazanda covid aşısı orucu bozar mı?
Ramazan’da aşı olmak orucu bozar mı?
Korona aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Küresel Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'de 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan toplumsal aşılamada, yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı. Korona aşısı olacaklar, Ramazan ayında korona aşı randevusu alacaklar. Aşı olacak vatandaşlar aşının orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. İşte diyanetten yapılan aşı orucu bozar mı? sorusunun cevabı:
Orucu bozan şeyler nelerdir?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.