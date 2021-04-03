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İSLAM Korona aşısı orucu bozar mı? Diyanet korona aşı açıklaması
İSLAM

Korona aşısı orucu bozar mı? Diyanet korona aşı açıklaması

Aşı olanın orucu bozulur mu? Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Korona aşılama süreci de sürüyor. Bu sebeple pek çok kişi korona aşısının orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Peki, korona aşısı orucu bozar mı? Korona aşısı olacağım oruç tutabilir miyim?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 14:50:00 -
Korona aşısı orucu bozar mı? Diyanet korona aşı açıklaması

Ülkemizde 16 milyon dozu aşkın korona aşısı yapıldı. Aşılama tüm hızıyla sürüyor. Aşı tedariki konusunda sorun yaşanmazsa hedef haziran ayı sonunda 40 yaşa kadar aşılama takviminin ilerlemesi yönünde. Ramazan ayında da milyonlarca kişinin aşılanması bekleniyor. Pek çok kişi bu sebeple, aşının orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Peki, korona aşısı orucu etkiler mi?

Korona aşısı orucu bozar mı? Diyanet korona aşı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, korona aşısı ve oruçla ilgili açıklamalarda bulundu. Bozkurt, "Kovid-19 aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum" dedi.

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