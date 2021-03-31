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İSLAM Korona aşısı orucu bozar mı?
İSLAM

Korona aşısı orucu bozar mı?

Ramazan ayında korona aşısı yaptırılır mı? Koronavirüs salgınında aşılama uygulamaları devam ediyor. Vatandaşlar ramazan ayına kısa bir süre kala, aşının orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Peki, korona aşısı orucu bozar mı? Aşı olanın orucu bozulur mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:36:00 -
Korona aşısı orucu bozar mı?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde 15 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı yaptırmak isteyenler ise oruçluyken aşı yaptırmanın doğru olup olmadığını araştırıyor. Peki, oruç tutan aşı olur mu?

Korona aşısı orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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Ramazan ayın kaçında? Oruca hangi gün kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

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Ramazan ayın kaçında? Oruca hangi gün kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

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