  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Korona aşı randevusu iftardan sonra için alınır mı?
Sağlık

Korona aşı randevusu iftardan sonra için alınır mı?

Saat kaça kadar korona aşı randevusu veriliyor? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ramazan ayı sebebiyle vatandaşlar iftar sonrası için aşı randevusu oluşturulup oluşturulmayacağını merak ediyor. Peki, korona aşısı hafta sonu yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 20:59:00 -
Korona aşı randevusu iftardan sonra için alınır mı?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Aşı randevusu almak isteyen ancak ramazan ayı sebebiyle kararsız kalanlar ‘İftardan sonraya aşı randevusu alınır mı?’ sorusuna cevap arıyor.

Korona aşı randevusu iftardan sonra için alınır mı?

Koronavirüs aşı randevusu son olarak kronik hastalıkları olanlar, öğretmenler, futbolcular, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için açıldı. Vatandaşlar ramazan ayında iftar sonrasına randevu oluşturup oluşturamayacaklarını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun” dedi.

Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Nisan koronavirüs vaka sayısı
Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Sağlık

Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın iftar sofrası zoruna gitti! Asla değişmeyen zihniyet
Gündem

Erdoğan'ın iftar sofrası zoruna gitti! Asla değişmeyen zihniyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mamak'ta bir ailenin sofrasına oturarak iftar yapması sözde gazeteci Mine Kırıkkanat'ın zoruna gitti. ..
Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!
Spor

Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Donk'un seks partilerinden bıktık! Akşam parti, sabah idman. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıy..
Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

Tahliyesine karar verilen Ahmet Alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce, "Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay