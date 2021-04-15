Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Aşı randevusu almak isteyen ancak ramazan ayı sebebiyle kararsız kalanlar ‘İftardan sonraya aşı randevusu alınır mı?’ sorusuna cevap arıyor.

Korona aşı randevusu iftardan sonra için alınır mı?

Koronavirüs aşı randevusu son olarak kronik hastalıkları olanlar, öğretmenler, futbolcular, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için açıldı. Vatandaşlar ramazan ayında iftar sonrasına randevu oluşturup oluşturamayacaklarını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun” dedi.