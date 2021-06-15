Salgının bitmesi dünyanın en büyük arzusu. Maskesiz günler ise aşılamayla birlikte bir hayal olmaktan çıkacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeli son yazın geride kalması için herkesin aşı olmasını tavsiye ediyor. Aşı sırası gelenler ise hafta sonları aşı yaptırıp yaptıramayacaklarını düşünüyor. Peki, korona aşısı hafta sonu yapılıyor mu? Aile hekimleri hafta sonları aşı yapıyor mu?

Korona aşı randevusu hafta sonu alınır mı?

Türkiye en çok aşı uygulayan ülkeler arasında yer alıyor. 15 Haziran sonunda aşılamanın 35 milyon dozu geçmesi bekleniyor. Son olarak SGK’lı çalışanlara yaş sınırı olmadan aşı randevu hakkı tanımlandı. Vatandaşlar iş yoğunluğundan dolayı hafta sonları aşı olunup olunmayacağını merak ediyor. Hastaneler hafta sonlarında da korona aşısı yapıyor. Haftanın 7 günü gece 00.00’a kadar hastaneler randevu verebiliyor. Hafta sonları aile hekimliklerinde ise aşı randevusu verilmiyor.

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