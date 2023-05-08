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Dünya Korkutan gelişme! En son 1961'de yaşanmış
Dünya

Korkutan gelişme! En son 1961'de yaşanmış

Yeniakit Publisher
2023-05-08 22:48:00 -
Korkutan gelişme! En son 1961'de yaşanmış

İspanya, 1961'den bu yana en kurak ve sıcak nisan ayını geçirdi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (Aemet), ülkenin 1961'den bu yana en sıcak ve kurak nisan ayını geçirdiğini açıkladı.

Aemet'in verilerinde, nisanda ülkede ortalama sıcaklık oranının 14,9 olarak tespit edildiği ve bunun "şimdiye kadar kayda geçen ortalamaların 3 derece üzerinde olduğu" belirtildi.

Nisanda gündüz en yüksek hava sıcaklıklarının normalin 4,7 derece üzerinde tespit edildiği bilgisini paylaşan Aemet, hava sıcaklıklarının özellikle ülkenin güneyindeki Endülüs ve Extremadura bölgeleriyle Castilla La Mancha'nın güneydoğusunda normalin çok üzerinde tespit edildiğini bildirdi.

27 Nisan'da Kurtuba havaalanında 38,8, Sevilya'nın Moron de la Frontera ilçesinde 37,4 ve Sevilya ile Granada havaalanlarında 36,9 dereceye varan hava sıcaklıklarının rekor seviyeler olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Kuraklık sorunu

İspanya'da "nisan ayında düşen yağış oranı da 1961'den bu yana en düşük seviyede" oldu.
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Tarihinin en kurak nisan aylarından birini yaşayan İspanya'da, geçen ay metrekare başına 14,2 litre yağış düşerken, bunun 1991-2020 dönemine göre belirlenen nisan ortalamasının yüzde 22 altında olduğu kaydedildi.

Diğer yandan Aemet, iklim değişikliğine bağlı olarak "İspanya'nın özellikle kıyı bölgelerinde bu hafta içinde şiddetli yağış beklendiği" uyarısında bulundu.

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