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Korkutan açıklama! Yalova depremi, beklenen İstanbul depreminin habercisi mi?

Yalova'da meydana gelen orta şiddetteki depremin ardından 'Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusu da akıllara geldi. Uzmanlar Yalova depreminin, beklenen İstanbul depremiyle ilişkisini yorumladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:11
Korkutan açıklama! Yalova depremi, beklenen İstanbul depreminin habercisi mi?

Uzmanlar Yalova'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Deprem, İstanbul'da beklenen büyük depremin habercisi mi? Yalova'daki deprem olağan mı? İşte bu soruların yanıtları...

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış:

Bu faylar 4.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek uzunlukta. Bugüne kadar olmuş hiçbir büyük depremin öncü bir depremi yok. Bu o yüzden normal bir deprem. Orada çok fazla sayıda kırıklar var. Armutlu fayı iki hareketli kuşak arasında çok köklü faylarla donatılmış tektonik bir bölge.

Hem derinlikle ilgili var hem zeminle ilgili var. Deprem bu derinliklerde hissedilebilir gayet normaldir. Bu depremin hiçbir hasar yaratmaması lazım. Özellikle Çınarcık, Yalova'daki binalarda.

Hiç böyle büyük depremden öncü deprem olup da daha sonra büyük deprem olduğu olay yok.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz:

Bildiğimiz gibi 17 Ağustos'ta Kuzey Anadolu fayı üzerinde çok sayıda deprem yaşandı. Bu fayın nereye kadar kırıldığı önemli bir tartışma. Yalova açıklarına kadar uzandığı ortaya kondu. Bunu çok basit bir dille söyleyecek olursak. Bir fayın kırıldığı yerde yeni bir deprem olmaz ama kırıldıktan sonra uçlarında deprem olma olasılığı artar. Bir stres birikimi artışı var. Bunun nereden biliyoruz, buradaki çok sayıda küçük deprem takip edildiği zaman bugün deprem olan bölgede bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Burada benzeri depremler 30 Kasım'da da yaşanmıştı. Burada 4, 4.5, 5 büyüklüğünde depremler olağandır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:11
  1. Kocaeli
  2. Yalova depremi
  3. Beklenen İstanbul depremi
  4. korkutan açıklama
  5. Yalova depremi beklenen İstanbul depreminin habercisi mi?

YORUM YAZ

  • FikoFiko1 sa önce
    Beklenen deprem bu değil. Beklediğimiz deprem malesef aralık 2019'da. Allah bizleri korusun.

Günün Özeti

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