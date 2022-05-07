Korkunç olay! 13 yaşındaki kızı zincire vurdular

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu bir aile, ilginç bir olayla gündeme geldi.

8 çocuktan en küçüğü olan V.C. (13), anne Semire M.’nin iddiasına göre sürekli evden kaçıp kent sokaklarında dilenmeye başladı.

Uyarılara aldırış etmedi

Ailesinin defalarca uyardığı V.C. mart ayında ise yine evden kaçtı ve bir arkadaşında kaldı. V.C., 19 yaşındaki ağabeyi Usame C. tarafından eve geri getirildi.

Evde zincire vurdular

Anne Semire M. de kızı V.C.’yi zincirle yatak odasındaki pencere demirlerine bağladı. Mağdur kız bir ay boyunca zincire bağlı kaldı.

Polis kurtardı

V.C. 29 Nisan günü yardım çığlıklarını duyurması üzerine ihbarla bölgeye gelen polis ekiplerince kurtarıldı.

Şikayetçi olmadı

V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. V.C. ifadesinde, "Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim." dedi.

"Sözümü dinlemiyordu"

Anne Semire M. ise ifadesinde, "Kızım haberim olmadan trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur." dedi.

Serbest kaldılar

İHA'nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan Usame C. ve Semire M. adliyeye sevk edildi. O sırada absın mensuplarını gören kadın kendini yere atıp zorluk çıkardı. Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar, mahkemece ev hapsi cezasıyla tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

Çocuk yurda yerleştirildi

Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.