  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!

Hastaneye kaldırılmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Macaristan’dan çok önemli Türkiye açıklaması

‘Atatürk milliyetçisiyim aracımı aldım’! CHP’li Burcu Köksal’dan Togg’a övgüler

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Akit’in merhum yazarı derin izler bıraktı! "Bana tarihi sevdiren kalem yazar Yavuz Bahadıroğlu"

Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir
Yerel Korkunç olay! 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi
Yerel

Korkunç olay! 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç olay! 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Kayseri'de 11. kattaki evlerinin balkonundan düşen Elif Naz D. hayatını kaybetti. Olay sonrası baba kızının ismini sayıklayarak gözyaşlarına boğuldu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda 14 yaşındaki Elif Naz D., 11 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki 11 katlı binanın en üst katında ikamet eden Elif Naz D. (14) balkondan aşağı düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Elif Naz D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Elif Naz D.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan baba kızının ismini söyleyerek feryat etti. Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı.

Türkiye'nin en ucuz üçüncü suyu Kayseri'de
Türkiye'nin en ucuz üçüncü suyu Kayseri'de

Aktüel

Türkiye'nin en ucuz üçüncü suyu Kayseri'de

Kayseri tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hamlesi başlıyor
Kayseri tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hamlesi başlıyor

Aktüel

Kayseri tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hamlesi başlıyor

Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara
Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara

Yerel

Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!
Gündem

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Kış Pilav Günü’nde yaşananlar büyük tepki topladı. Etkinlikte, cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı i..
TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde
Gündem

TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir hazırlığını yaptığı kritik hamle nihayet sahaya yansıdı. TSK’ya bağlı zırhlı ve mekanize unsurlar, ..
CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı
Gündem

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

CHP’yi karıştıran skandal bir olay yaşandı! CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği idd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23