Fil hastası Cennet tedavisi için destek bekliyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Cennet Karabacak, 19 yaşında yakalandığı fil hastalığıyla 35 yıldır mücadele ediyor.

205 kiloya çıktı

Cennet Karabacak, 19 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 205 kiloya çıktı. Bir süredir özel sağlık merkezinde tedavi gören Karabacak, 145 kiloya düştü. Tedavinin uzun ve maddi boyutunun yüksek olması aileyi zora soktu. Yaşanan imkansızlıklar nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen tedavisi için ailesi, köydeki araziyi sattı. Satılan arazi de tedavi ücretinin tamamını karşılamadı.

35 senedir mücadele ediyor

Cennet Karabacak ve ailesi hayırseverlerden yardım istiyor. Yaşadıklarını anlatan Karabacak, "19 yaşında fil hastalığına yakalandım. 35 senedir çekiyorum. İstanbul’a geldim, bir özel hastanede tedaviye başladım. İmkanlarım olmadığı için tedaviyi durdurmak zorunda kaldım” diyerek destek istedi.