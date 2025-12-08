  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık Fil hastası Cennet tedavisi için destek bekliyor
Sağlık

Fil hastası Cennet tedavisi için destek bekliyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fil hastası Cennet tedavisi için destek bekliyor

35 senedir fil hastalığıyla mücadele eden 53 yaşındaki Cennet Karabacak, maddi imkânsızlıklar nedeniyle durma noktasına gelen tedavisinin devam edebilmesi için yardım çağrısı yaptı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Cennet Karabacak, 19 yaşında yakalandığı fil hastalığıyla 35 yıldır mücadele ediyor.

 

205 kiloya çıktı

Cennet Karabacak, 19 yaşında yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 205 kiloya çıktı. Bir süredir özel sağlık merkezinde tedavi gören Karabacak, 145 kiloya düştü. Tedavinin uzun ve maddi boyutunun yüksek olması aileyi zora soktu. Yaşanan imkansızlıklar nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen tedavisi için ailesi, köydeki araziyi sattı. Satılan arazi de tedavi ücretinin tamamını karşılamadı.

 

35 senedir mücadele ediyor

Cennet Karabacak ve ailesi hayırseverlerden yardım istiyor. Yaşadıklarını anlatan Karabacak, "19 yaşında fil hastalığına yakalandım. 35 senedir çekiyorum. İstanbul’a geldim, bir özel hastanede tedaviye başladım. İmkanlarım olmadığı için tedaviyi durdurmak zorunda kaldım” diyerek destek istedi.

Geceleri uyuyamıyor musunuz? 3 ayı geçtiyse risk düşündüğünüzden büyük
Geceleri uyuyamıyor musunuz? 3 ayı geçtiyse risk düşündüğünüzden büyük

Sağlık

Geceleri uyuyamıyor musunuz? 3 ayı geçtiyse risk düşündüğünüzden büyük

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23