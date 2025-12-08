CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Feyzan'ın aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Fatih Keleş, bir sohbet sırasında Murat Gül İbrahimoğlu'na şunları söyledi:

"Murat'çım az kaldı, Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak, sabret. Şimdi alma zamanı değil, verme zamanı. Şimdi verirsek, Baba Cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız."

Fatih Keleş'in ilk hedeflerinin "CHP'yi satın almak" olduğunu söylediği, bunun için bir fon oluşturulduğu ve bu fonu finanse edenlerin Ekrem İmamoğlu tarafından el üstünde tutulduğu iddia edildi.

"İstediklerini Belediye Başkanı Yapacaklar"

İddialara göre, Ekrem İmamoğlu'nun çevresindeki isimler, CHP'yi ele geçirdiklerinde istedikleri kişiyi belediye başkanı yapabileceklerini, istemediklerini ise "şutlayacaklarını" dile getirdiler.

Kılıçdaroğlu'na Hakaret İddiaları ve "Şempanze" Benzetmesi

CHP'de yaşanan değişim sonrası Fatih Keleş'in, CHP'yi ele geçirdiklerine sevinerek, "100 yıllık CHP'yi aldık" dediği ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Sığır çobanı Kemal'den kurtulduk" şeklinde bahsederek hakaret ettiği öne sürüldü.

Ayrıca Keleş'in, CHP'nin başına Ekrem İmamoğlu'nun "sevimli şempanzesinin" (Özgür Özel kastedilerek) geldiğini söylediği de iddialar arasında yer aldı.

Bahar Feyzan: "Ben Bu Kısma Şerh Düşüyorum"

Gazeteci Bahar Feyzan, Kılıçdaroğlu'nun "ne yedi, ne yedirdi" iddialarını içeren kısımlara ve özellikle yurt dışındaki 2 milyar dolarlık servet iddiasına şerh düştüğünü belirterek, bu iddialara inanmadığını vurguladı:

"Kemal Kılıçdaroğlu ne yedi, ne yedirdi diye ben asla buna inanmıyorum... Belki kendi birebir yaptı yapmadı, onu da 2 milyar dolar parası var yurt dışında iddiası vardı. Çok acayip bir yerden duyduğum için bunu söylüyorum. Tamam, buna dediğimde de kimse inanmamış olabilir. İnanmayın kardeşim ben de sonuçta hesap numarasını görmedim. Vardır yoktur, bilmiyoruz."

Feyzan, Kılıçdaroğlu'nun etrafının "kırk haramilerle" dolu olduğu savunmasına da tepki göstererek, kişinin çevresindekilerin ortalaması olduğunu ifade etti ve "Benim bütün arkadaşlarım hırsız, dolandırıcı... Ama ben çok temizim. Allah Allah! Nasıl oluyor ki bu?" sözleriyle bu savunmanın inandırıcılığını sorguladı.