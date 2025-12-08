  • İSTANBUL
Macaristan'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Gündem

Macaristan’dan çok önemli Türkiye açıklaması

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Macaristan’dan çok önemli Türkiye açıklaması

Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik çabalara ilişkin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya "Türkler de bizim gibiler. Biliyorlar ki, savaşın sadece kaybedeni olur. Bu yüzden iki ülke (Türkiye ve Macaristan) barışı teşvik etmek için işbirliği yapıyor." dedi.

Hungary Today gazetesinin haberine göre, Orban, Türkiye'ye gittiği uçakta Budapeşte-Ankara ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Her yıl Türkiye ile "en önemli meseleleri" gözden geçirdiklerini belirten Orban, mevcut müzakerelerin dört ana maddesinin ekonomi, göç, Ukrayna'daki savaş ve enerji meselesi olduğunu kaydetti.

 

Orban, Türkiye ile yılda bir kez, ortak hükümet toplantısına eş değer olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantıları düzenlendiğine değinerek, bu toplantıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa ve Avrasya'daki durumu "iki arkadaş" olarak birkaç saat boyunca ele alma fırsatı sunduğunu aktardı.

 

Macaristan Başbakanı Orban, "Bu düzenli toplantıları başlattığımızda iki ülke arasındaki 2-2,5 milyar avroluk ticareti ikiye katlama hedefi koyduk ve şu anda 4,5-5 milyar avroya ulaştık. Türkler, Macaristan ekonomisinde yerini aldı ve Macaristan'ın Türkiye ekonomisindeki varlığı da arttı." ifadelerini kullandı.

Orban, daha ucuz Rus gazının Macaristan'a sadece TürkAkım üzerinden geldiğine işaret ederek, Ukrayna'daki savaşın bu hattın önemini artırdığına dikkati çekti.

 

Başbakan Orban, "Türkler de bizim gibiler. Biliyorlar ki, savaşın sadece kaybedeni olur. Bu yüzden iki ülke barışı teşvik etmek için işbirliği yapıyor." diye konuştu.

Orban, son 4 yılda sadece Türkiye'nin Ukrayna tahılının Afrika'ya ulaştırılması gibi birkaç önemli anlaşmayı sonuçlandırmayı başardığını vurguladı.

