Dünya

ABD Başkanı Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

AA
AA Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

İngiliz muhalefet lideri Davey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı "Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya satmakla" suçladı

İngiltere Parlamentosunun üçüncü büyük partisi Liberal Demokratların lideri Ed Davey, ABD Başkanı Donald Trump'ı "Avrupa ve Ukrayna'yı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e satmakla" suçladı.

Davey, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'un gazetecilere yaptığı açıklamalara ilişkin Anadolu Ajansı (AA) haberine atıfta bulundu.

Peskov'un, "ABD'nin yenilenen ulusal güvenlik stratejisi hoşumuza gidiyor." sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Davey, "Donald Trump, Ukrayna'yı ve Avrupa'nın kalanını Putin'e satmak isteyen bir Kremlin yardakçısı. Buna izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

 

Dondurulan Rus mallarına el konulması tartışmalarına dikkati çeken Davey, "(İngiltere Başbakanı Keir) Starmer, bu ülkedeki dondurulan Rus mallarına el koymalı, bugün (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve (Almanya Şansölyesi Friedrich) Merz'i de aynısını yapmaya ikna etmeli." açıklamasında bulundu.

