  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dünya futbolunun tepesindeki ahlaksızları iyi tanıyın! FIFA ve UEFA başkanına İsrail terörü şoku

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Komisyon güçlü bir rapor yazacak

Cevdet Yılmaz'dan önemli mesajlar: 2026 yılı ülkemizde zirveler yılı olacak

Yargıtay’dan emsal olacak ‘ucuz' ve zavallı’ kararı: Hakaret mi değil mi?

Ekrem yeniden hakim karşısında: Sahte diplomada hesap günü

‘Susmak suça ortak olmaktır" Gürsel Tekin'den CHP'li vekillere ayaklanma çağrısı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı niye ısrar ediyor? LGBT sponsoru olmayın

Eline mikrofonu alan; bütün kadim değerlerimize saldırarak provokatörlük yapıyor

BM direktöründen iklim konusunda "derin işbirliği" mesajı ‘Türkiye güçlü bir ülke’

Klasik CHP zihniyeti! Depremzedeler için gönderilen konteynerleri hayvan barınağı yaptılar
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesajı
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye halkının Hürriyet Günü olarak idrak ettiği 8 Aralık zaferinin birinci yıl dönümünü kutladı.

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutlayan Fidan, Suriyelilerin özgürlük mücadelesi verirken yaşadığı acıları, her türlü baskıya rağmen sergiledikleri onurlu duruşun asla unutulmadığını belirtti.

Bakan Fidan, "O karanlık günlerde kaybettiklerimizin anısını ve şehit olan kardeşlerimizin hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Suriye halkı, 14 yıl boyunca, zulmün karanlığına karşı insan onurunu koruyan bir ışık yaktı. Türkiye olarak bize düşen bu ışığın sönmemesi için yardım etmek, gerektiğinde evimizi ve ekmeğimizi paylaşmaktı." ifadelerini kullandı.

Bu onurlu mücadelenin yüküne omuz vermekten şeref duyduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

 

"Geriye dönüp baktığımızda, tarihin doğru tarafında durduğumuzu görüyor, mazlumdan ve haklıdan yana olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıkık şehirlerin sessizliği, savaşın kaybettirdikleri ve yerinden edilen insanların gözyaşları bu coğrafyanın kaderi değildir. Nitekim, Suriye hükümeti yıllar süren yıkımın yaralarını hızla sarmak için takdiri hak eden yeni bir mücadeleye girişmiştir. Yarınlarına sahip çıkmak için kararlılıkla mücadele eden Suriye halkının iradesiyle, çok daha güzel günlerin Suriyeli kardeşlerimizi beklediğine yürekten inanıyorum."

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden inşa edildiği bu günlerde de kardeşlerinin yanında olduğunun altını çizerek, "Zulme karşı direnenlerin, toprağı uğruna bedel ödeyenlerin, evsiz kalanların, sevdiklerini kaybedenlerin hatırasını saygıyla anıyorum. Allah, isimli isimsiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin ve gönlümüzde müstesna bir yere sahip olan Şam-ı Şerif'i yeniden huzur ve selametle buluştursun." ifadelerine yer verdi.

Suriye’de devrimin birinci yılında ABD’den kritik karar Sezar Yasası kaldırıldı
Suriye’de devrimin birinci yılında ABD’den kritik karar Sezar Yasası kaldırıldı

Dünya

Suriye’de devrimin birinci yılında ABD’den kritik karar Sezar Yasası kaldırıldı

Ömer Çelik’ten Suriye’nin 8 Aralık Hürriyet Günü mesajı
Ömer Çelik’ten Suriye’nin 8 Aralık Hürriyet Günü mesajı

Gündem

Ömer Çelik’ten Suriye’nin 8 Aralık Hürriyet Günü mesajı

Erdoğan'dan dünyaya çok net Suriye mesajı
Erdoğan'dan dünyaya çok net Suriye mesajı

Gündem

Erdoğan'dan dünyaya çok net Suriye mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23