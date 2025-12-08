Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye halkının Hürriyet Günü olarak idrak ettiği 8 Aralık zaferinin birinci yıl dönümünü kutladı.

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutlayan Fidan, Suriyelilerin özgürlük mücadelesi verirken yaşadığı acıları, her türlü baskıya rağmen sergiledikleri onurlu duruşun asla unutulmadığını belirtti.

Bakan Fidan, "O karanlık günlerde kaybettiklerimizin anısını ve şehit olan kardeşlerimizin hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Suriye halkı, 14 yıl boyunca, zulmün karanlığına karşı insan onurunu koruyan bir ışık yaktı. Türkiye olarak bize düşen bu ışığın sönmemesi için yardım etmek, gerektiğinde evimizi ve ekmeğimizi paylaşmaktı." ifadelerini kullandı.

Bu onurlu mücadelenin yüküne omuz vermekten şeref duyduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Geriye dönüp baktığımızda, tarihin doğru tarafında durduğumuzu görüyor, mazlumdan ve haklıdan yana olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıkık şehirlerin sessizliği, savaşın kaybettirdikleri ve yerinden edilen insanların gözyaşları bu coğrafyanın kaderi değildir. Nitekim, Suriye hükümeti yıllar süren yıkımın yaralarını hızla sarmak için takdiri hak eden yeni bir mücadeleye girişmiştir. Yarınlarına sahip çıkmak için kararlılıkla mücadele eden Suriye halkının iradesiyle, çok daha güzel günlerin Suriyeli kardeşlerimizi beklediğine yürekten inanıyorum."

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden inşa edildiği bu günlerde de kardeşlerinin yanında olduğunun altını çizerek, "Zulme karşı direnenlerin, toprağı uğruna bedel ödeyenlerin, evsiz kalanların, sevdiklerini kaybedenlerin hatırasını saygıyla anıyorum. Allah, isimli isimsiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin ve gönlümüzde müstesna bir yere sahip olan Şam-ı Şerif'i yeniden huzur ve selametle buluştursun." ifadelerine yer verdi.