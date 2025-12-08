Alkollü sürücü dehşeti ne zaman bitecek? 2 kişiye çarptı 7 araca vurdu

Pendik'te hafif ticari aracıyla 2 kişiye çarpan sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken sokakta park halinde bulunan 7 araca daha çarptı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 2.39 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alınırken, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kurtköy Ormangülü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Mikail Burak P., sokakta yürüyen 2 kişiye çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar sürücünün yanına giderek tepki gösterdi. Panikleyen sürücü, aracına binerek geri manevra yaptı ve kaçmaya çalışırken sokakta park halindeki 7 araca daha çarparak zarar verdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.39 promil alkollü olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı. Hafif yaralanan 2 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

OLAY KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hafif ticari aracın sokağa girişinin ardından çevredeki vatandaşların sürücünün yanına yöneldiği, sürücünün geri manevra yaparak uzaklaşmaya çalıştığı sırada çevredeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.