Hastaneye kaldırılmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı
Bahis suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra kalp krizi teşhisiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar sağlık durumuna göre adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.
Futbol dünyasında ’bahis oynandığı’ iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu gerekçesiyle kaldırıldı. Çakar’ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için talimat verildiği öğrenildi.