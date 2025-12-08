  • İSTANBUL
Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

ABD'nin sunduğu barış teklifine dair Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu. Zelenskiy "ABD, Rusya ve Ukrayna’nın kendilerine ait vizyonları var. Donbas konusunda hemfikir değiliz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile Londra’da yapacağı görüşme öncesinde ABD basınına konuştu. Bloomberg News’e telefonla röportaj veren Zelenskiy, müzakerecilerin ABD aracılığıyla hazırlanan bir barış planında toprak tavizleri konusunda bölünmüş durumda olduğunu söyledi.

''DONBAS KONUSUNDA HEMFİKİR DEĞİLİZ''

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında, "ABD, Rusya ve Ukrayna’nın kendilerine ait vizyonları var. Donbas konusunda hemfikir değiliz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Kiev’in özellikle ABD olmak üzere Batılı müttefiklerden ayrı bir güvenlik garantisi anlaşması aradığını ekledi.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbas bölgesi, Rusya sınırına yakın Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsarken, sanayi açısından da zengin olması nedeniyle her iki ülke için büyük önem taşıyor. Bölge nüfusunun önemli bir kısmı Rus kökenli olduğu ve Rusça konuştuğu için, Rusya buradaki etkisini artırmak ve stratejik çıkarlarını korumak istiyor. Öte yandan, Ukrayna toprak bütünlüğünü korumayı hedefliyor. Bu durum, Donbas’ı hem savaş hem de diplomatik kriz alanı haline getiriyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta India Today'e verdiği röportajda, Donbas ve Novorossiya'yı her halükarda alacaklarını belirterek, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak" diye konuşmuştu.

