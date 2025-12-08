Görgü tanıklarının aktardığına göre, adam pankartı açar açmaz SDG güçleri tarafından sert şekilde yere yatırıldı, darbedildi ve hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Olay, örgütün “özgürlük”, “demokrasi” ve “hak” söylemlerinin tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yerel kaynaklar, SDG’nin Rakka’da uzun süredir sivillere yönelik psikolojik baskı, zorla alıkoyma ve ifade özgürlüğünü engelleme politikası yürüttüğünü belirtiyor. Örgütün görünürde “özerklik” propagandası yaptığı, ancak sahada halka nefes aldırmayan bir düzen kurduğu vurgulandı.

Söz konusu olay, bölge halkı arasında büyük tepki toplarken, “Rakka SDG’nin değil, halkındır!” seslerinin giderek yükseldiği ifade edildi.