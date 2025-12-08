  • İSTANBUL
Gündem Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!
Gündem

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Rakka’da SDG zulmü! "Kutlama Hakkımızdır" Diyen sivile gözaltı!

Suriye’nin Rakka kentinde, terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak bilinen Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sivillere yönelik baskıcı politikaları bir kez daha gözler önüne serildi. Kentte bir vatandaş, elinde “Kutlama yapmak bizim hakkımızdır, ey SDG!” yazılı pankartla barışçıl bir şekilde kutlama yapmak istedi. Ancak bu masum talep, SDG’li unsurları adeta çılgına çevirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, adam pankartı açar açmaz SDG güçleri tarafından sert şekilde yere yatırıldı, darbedildi ve hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Olay, örgütün “özgürlük”, “demokrasi” ve “hak” söylemlerinin tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

 

 

Yerel kaynaklar, SDG’nin Rakka’da uzun süredir sivillere yönelik psikolojik baskı, zorla alıkoyma ve ifade özgürlüğünü engelleme politikası yürüttüğünü belirtiyor. Örgütün görünürde “özerklik” propagandası yaptığı, ancak sahada halka nefes aldırmayan bir düzen kurduğu vurgulandı.

 

 

Söz konusu olay, bölge halkı arasında büyük tepki toplarken, “Rakka SDG’nin değil, halkındır!” seslerinin giderek yükseldiği ifade edildi.

 

1
Yorumlar

Murat

Sdg nin arkasinda duran pek kalmadi , israil disinda. Guneyde durziler kuzeyde bunlar. Imrali gerekeni acik sekilde ve tereddutsuz acikladi. Vakit te daralmakta. Ay sonuna birsey kalmadi. Dananin kuyrugu koparsa sdg de ypg de agir zaaiyat alir. Vakit kalmisken olmalari gereken tarafa yani bagimsiz Suriyeye tam katilmalari gerekmekte. Gorecegiz ne olacagini. 70 yillik rejim 2 haftada gitti .. sdg nin isi 2 gun surmez.

ilhan

onlara söyle abd kendi kabuğuna çekiliyor...
