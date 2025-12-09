Emekli maaş zammı hesaplama! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren düzenleme

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren 2026 Ocak zammında sona yaklaşılıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranlarına dair ilk ciddi ipuçları ortaya çıkarken, en çok araştırılan konu başlıkları arasında 4A ve 4B emekli maaşları yer alıyor. Peki, emekli maaşı 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL olanlar ne kadar alacak? İşte, 2026 Ocak emekli zam tablosu.

5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 5. veri oldu. Böylece 5 aylık enflasyon oranı da netleşti. Aralık ayı enflasyon rakamı açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak. İşte detaylı tablo:

Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;

Temmuz 2025: %2,06

Ağustos 2025: %2,04

Eylül 2025: %3,23

Ekim 2025: %2,55

Kasım 2025: %0,87

Toplam Dört Aylık Enflasyon: %11,21



EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kasım ayı için gerçekleşen yüzde 0,87'lik zam oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,21 oranında zammı cebe koymuş olacak.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL'ye çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ 2026 ZAMLI MAAŞ TABLOSU (%11,21)

Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:

• Toplam enflasyon: % 11,21

• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 5,91

• Toplu sözleşme zammı: %11

• Toplam kümülatif zam: yüzde 17,56

MERKEZ BANKASI'NIN BEKLENTİLERİNE GÖRE ZAM ORANI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.

Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde emeklilere yüzde 12,28'lik zam yapılacak.

Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 13,99 olarak hesaplanacak.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşacak. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilirek farkın kapatılması söz konusu olabilir. Bunun için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaş da yine yasal düzenleme ile belirlenecek.