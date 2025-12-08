CHP’de tiyatro bitmiyor! "Sokak Röportajı" Maskesi Düştü: Mansur Yavaş Güzellemesi Yapan Kişi, CHP İl Başkan Yardımcısı ve BELPA Yöneticisi Çıktı!

Bu durum, birçok kullanıcı ve siyasi yorumcu tarafından, "halkın gerçek düşüncesi" izlenimi verilmeye çalışılan bir "kurgu" olarak nitelendirildi. Siyasi arenada sıkça tartışılan "algı yönetimi" iddialarına yeni bir boyut katan bu gelişme, özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Çifte Görev, Çifte Tartışma

Tane Özbek'in hem aktif bir CHP İl Başkan Yardımcısı olması hem de belediye iştiraki olan BELPA'da yönetici pozisyonunda bulunması, yapılan röportajın objektifliği konusundaki şüpheleri artırdı.

İl Başkan Yardımcısı olarak partinin ve dolayısıyla Mansur Yavaş'ın siyasi çizgisini temsil eden birinin, "sıradan vatandaş" gibi gösterilerek Başkan hakkında olumlu yorum yapması, etik açıdan sorgulanıyor.

Aynı kişinin, maaşını belediyeye bağlı bir şirketten alırken, belediye başkanını övmesinin, yorumlarının bağımsızlığına gölge düşürdüğü ifade ediliyor.

Tepkiler Çığ Gibi: "Tiyatro Bitmiyor"

Bu ifşaatın ardından gelen tepkilerde, CHP'nin bu tür "kurgusal" yöntemlere başvurarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı apaçık ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan haber, "CHP’de tiyatro bitmez" ve "Rezil olmak bunlar için bir yaşam biçimi olmuş" gibi sert yorumlarla karşılandı.