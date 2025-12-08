‘Atatürk milliyetçisiyim aracımı aldım’! CHP’li Burcu Köksal’dan Togg’a övgüler
CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yeni aldığı Togg’a otomobilini övdü. Köksal, “Atatürk Milliyetçisiyim. Atatürk Milliyetçiliği yerli üretimi destekleyip ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmayı hedefler. TOGG gibi birçok marka aracımızın üretilmesi dileğiyle” ifadelerini kullandı.
CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Türkiye’nin guru olan Togg otomobilini aldı.
Başkan Köksal, yeni aracını sosyal medyadan da paylaşarak şu ifadelere yer verdi
“Atatürk Milliyetçisiyim. Atatürk Milliyetçiliği yerli üretimi destekleyip ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmayı hedefler. Türkiye Cumhuriyetimizin üretimi olan TOGG gibi birçok marka aracımızın üretilmesi dileğiyle, Türk mühendislerine duyduğumuz güvenle TOGG T10X marka aracımızı teslim aldık”
Paylaşımın altına ise yüzlerce yorum yapıldı. Milli duruşundan dolayı Köksal’a bol bol tebrik yapıldı.