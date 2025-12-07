  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Milli Eğitim Bakanlığına sesleniyoruz! O derslerin sayısı artırılsın

Sandıkta tablo netleşiyor! AK Parti farkı açtı, muhalefet dağıldı

Kodese gönderildi! Peygamber Efendimize ve eşlerine alçak sözler…

Kadro tamam film çevirmeye devam

FETÖ'nün Atatürkçü taklidi yapan İhanet trolleri! Amaç hükümeti devirmek! İşte o sosyal medya hesapları… Bir bir açıklıyoruz

Bilal Erdoğan TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok

Cuntacılar televizyondan duyurdular! Batı Afrika ülkesinde darbe girişimi

Yangın dolaplarından su gelmedi, merdivenler depo çıktı! Hala akıllanmadık bedava yaşıyoruz

Hamas tek şartını açıkladı: Silah bırakmaya hazırız!

TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı
Gündem Cumhurbaşkanına atfedilen iddialar çöktü! İletişim Başkanlığı net konuştu
Gündem

Cumhurbaşkanına atfedilen iddialar çöktü! İletişim Başkanlığı net konuştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanına atfedilen iddialar çöktü! İletişim Başkanlığı net konuştu

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, kamuoyunda dolaşıma sokulan bazı görüşme iddialarının asılsız olduğunu açık şekilde duyurdu. Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Sayın Cumhurbaşkanı’nın gündeminde bu yönde herhangi bir girişim ya da planlamanın da kesinlikle bulunmadığını vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Bulut, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır” dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye’nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla ilgili bilgiler yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı. (DHA)

Erdoğan’dan Maduro’ya kritik telefon
Erdoğan’dan Maduro’ya kritik telefon

Gündem

Erdoğan’dan Maduro’ya kritik telefon

Bilal Erdoğan TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok
Bilal Erdoğan TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok

Ekonomi

Bilal Erdoğan TÜSİAD'ı rezil etti: Ne milletin ne devletin yanındasınız! Biriktirdiğiniz paralar nereye gitti? Günahınız da vebaliniz de çok

Başkan Erdoğan davet etti! Macaristan Başbakanı Türkiye yolcusu
Başkan Erdoğan davet etti! Macaristan Başbakanı Türkiye yolcusu

Gündem

Başkan Erdoğan davet etti! Macaristan Başbakanı Türkiye yolcusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23