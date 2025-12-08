Dilekçende ‘Maddi durumum yetersiz’ yazıyor ne diyorsunuz? Hakim sordu Ekrem kıvırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu, 12 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. İmamoğlu, yarın İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, ’yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşma Hakimi, Ekrem İmamoğlu’na "Girne Üniversitesi’nden, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak için yazdığınız dilekçede, maddi durumunuz yeterli olmadığını yazmışsınız. O dönem maddi durumunuz yeterli değil miydi?" şeklinde soru yönetti.

İmamoğlu ise cevaben, "Bu absürt dosyada bir tek bu mu dikkatinizi çekti, bu davada her türlü absürtlük vardır. Tek bir evrak bile sahte değildir, hepsi tek tek gerçektir. O dönem bir öğrenci olarak İstanbul’a gelmek istiyordum. Bu nedenle böyle bir yazı yazdım. Sadece ben değil, benden önce binlerce insanın başvurduğunu görüp, onlar sayesinde başvurdum. Bu geçiş imkanı gazetede yayınlandı. O ilanı gördüm, ben 21 ders içerisinde tek derste kaldım, o dersi vermek için bir sene okulumu uzattım. O dersi de verdikten sonra okulumu bitirip mezun oldum ve diplomamı aldım. Babam inşaat mühendisi olmamı istiyordu, ben Girne’de işletme bölümüne yazıldım ancak fikrimi değiştirdim ve İstanbul Üniversitesine geçiş için işlemlerimi başlattım. Bu davanın muhattabı ben değilim, bana bu evrakları bu şekilde düzenleyen memurlardır. Ben, bir okul okudum ve diplomamı aldım. Hiçbir evrakı ben düzenlemedim. Ben, okulun düzenlediği evrakı aldım. Bu davadan beraat edeceğime inanıyorum. Bu olayların faturası bana değil, 19 yaşındaki Ekrem’e kesiliyor. Bu davada KKTC’nin verdiği karar yok sayıldı. Bu rezalettir. Askerlik belgemi ve doğum belgemi de iptal edin, Allah’tan annem ile babam burada" şeklinde konuştu.